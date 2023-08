Politiet opplyser i en pressemelding at de ønsker opplysninger i noen konkrete områder og tidsrom.

Politiadvokat Tine Henriksen. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

– Det er iverksatt en bred etterforskning med bistand fra hele politidistriktet, og det jobbes ut fra flere mulige hypoteser. Vi jobber med gjennomgang av den informasjonen vi fortløpende henter inn gjennom både avhør av vitner og gjennomgang av materialet, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Politiet ønsker opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august i området, og innfartsårer inn mot Vestre Bjonevatnet og fylkesvei 2320 fra Bjonevika til Bjoneroa.

Ber folk sjekke hytta

Politiet ber personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet;

E16 Hallingby til Nes i Ådal

Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg brua

Aarseth Henriksen ble funnet død ved en hytte i Nes i Ådal torsdag ettermiddag. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap.

Politiet ber også hytteeiere og grunneiere i området øst for Vestre Bjonevatnet om å undersøke om det kan ha vært uvedkommende på hytte eller tomt.

– Vi jobber nå med å finne ut av hvorfor avdøde befant seg ved denne hytta, og når han kom dit. Dette er viktige spørsmål vi vil ha svar på, forteller politiadvokat Henriksen.

Politiet har opprettet en tipstelefon i saken, nummeret er 476 96 400.

Utsatt for trusler og vold

Jonas Aarseth Henriksen har tidligere hevdet at han ble utsatt for både vold, hærverk og trusler fra ukjente gjerningspersoner. Han drev et eget firma på Ringerike, og hevdet blant

Funnet død: Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Privat

annet at noen har tent på lastebiler som var i firmaets eie.

30-åringen skal også ha blitt overfalt og slått av ukjente gjerningsmenn. Han har selv fortalt om truslene på sosiale medier. I et innlegg på Facebook ba han om hjelp til å avsløre de som sto bak.

Arseth Henriksen var aktiv på blant annet TikTok, hvor han la ut bilder under navnet LastebilJonas.

Status som fornærmet i flere straffesaker

Ifølge politiadvokat Tine Henriksen er avdødes historikk en naturlig del av etterforskningen.

– Det er naturlig for oss når vi skal etterforske å se på livet til fornærmede, hans nærkontakter, hans bevegelser, sier Henriksen.

Politiet vil foreløpig ikke spekulere i sammenhengen mellom de tidligere sakene og drapet.

– Det må jeg komme tilbake til. Det jeg kan bekrefte er at han har hatt status som fornærmet i tidligere straffesaker.

Henriksen vil foreløpig ikke si noen om dødsårsaken, eller om det er funnet våpen.

– Vi føler oss sikre på at dette dreier seg om et drap, sier politiadvokaten, som bekrefter at politiet har gjort flere beslag.

– Trist og uvirkelig

Hønefoss kirke holdes åpen mellom klokken 14 og 17 søndag ettermiddag for de som ønsker å samles etter dødsfallet på Nes, opplyser Ringerike kommune.

Prost i Ringerike, Kristin Moen Saxegaard. Foto: Ryan Kelly / NRK

– Dette er veldig trist og ganske uvirkelig. Jonas Aarseth Henriksen var viktig for mange. Det å komme sammen og ha et sted å være er viktig nå, sier prost i Ringerike Kristin Moen Saxegaard.

Nå i ettermiddag har flere samlet seg i kirken.

– Jeg tror de kommer for å vise sin respekt. Mange er triste, sier Moen Saxegaard.