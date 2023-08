Her gjør politiet nye undersøkelser i området Jonas Henriksen ble funnet død

Onsdag undersøker politiets krimteknikere hytta ved Vestre Bjonevatnet på Nes i Ådal. I tillegg er de også på plass med en politihund.

Politiet bekrefter også overfor NRK at de flyr i området med drone.

Politiadvokat Tine Henriksen. Foto: JON PETRUSSON

– Jeg kan ikke si noe om hva de har gjort, annet enn at som dagene går så dukker det opp ny informasjon som gjør at vi mener det er behov for nye undersøkelser, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

– Det fortsetter også i morgen på funnstedet, legger hun til.

– Da er det snakk om utvendig arbeid fra krimteknikere?

– Jeg kan ikke gi detaljer om hva de gjør, annet enn at vi mener at det er nødvendig med nye undersøkelser av blant annet kriminalteknikere, sier politiadvokaten.

Politiet gjør undersøkelser på hytta onsdag. Foto: Dana Khalouf / NRK

Henriksen helt ukjent for hytteeier

Tidligere onsdag sa hytteeieren til NRK at vedkommende ikke kjente til Jonas Henriksen, eller hva han gjorde i området.

Torsdag ettermiddag ble 30-åringen funnet drept inne i sin egen bil, som sto parkert i nærheten av en hytte.

En omfattende drapsetterforskning ble iverksatt, men politiet står fortsatt uten pågripelser.

Politiet gjennomfører undersøkelser i området. Foto: Dana Khalouf / NRK

En teori har vært at Henriksen reiste ut til det avsidesliggende hytteområde for å utføre en jobb.

Hytteeieren, som ikke ønsker å stå frem med navn, sier at Henriksen er helt ukjent for dem.

– Vi har heller ikke bestilt noen form for arbeide, for eller hos oss, sier vedkommende.

Jonas Henriksen skal være helt ukjent for personen som eier hytta like ved der Henriksen ble funnet død. Foto: PRIVAT

Funnet av bekjent

Politiet har tidligere bekreftet at det var en kamerat av Henriksen som fant ham i nærheten av hytta.

Bare seks dager før drapet på 30-åringen snakket han i true crime-podkasten «Avhørt», om truslene og sakene han var fornærmet i.

Ifølge podkasten «Avhørt» hadde Henriksen sendt ham en pin i kartet på mobilen som ledet ham til nettopp dette stedet.

Les også: Drapet på Jonas Henriksen: Hvem har skrevet dette?

30-åringen skal heller ikke ha svart ham på noen av meldingene denne dagen.

Politiet bekrefter at vedkommende ble bekymret fordi han ikke klarte å oppnå kontakt med ham.

– Kameraten hadde ikke kommet i kontakt med ham etter flere forsøk og begynte da å undersøke, sier politiadvokat Tine Henriksen.

I podkasten skildres synet som møter kameraten, på en grusvei i nærheten av en hytte.

«Han sitter med hendene på låret og hodet bakover. Det ser nesten ut som han sover.»

«Når han ser Jonas i førersetet på bilen forstår han at noe er fryktelig galt», hører man programlederen si.

Hvorfor var han ved hytta?

Politietterforskerne holder på å legge et komplisert puslespill, og en av de sentrale bitene: Når kom Henriksen til åstedet, hvorfor var han der og hva skjedde der oppe i skogen?

– Politiet oppfordrer personer som har kjennskap til omstendighetene rundt dødsfallet til å ta kontakt. Det er nå opprettet en egen digital tipsløsning på politiet.no der det også er mulig å oversende bilder eller videoer, opplyser politiadvokat Tine Henriksen.

En sentral teori er at han kan ha blitt lurt opp til funnstedet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

– Vi har fått mye interessant informasjon som kan belyse blant annet hvorfor han var der, men det kan jeg ikke si noe mer om nå, sa politiadvokat Tine Henriksen til NRK tirsdag.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om denne saken eller andre krimsaker? Ta kontakt med NRKs krimgruppe. Du kan tipse oss på e-post eller gjennom NRKs krypterte varslertjeneste. Her kan du tipse oss anonymt. Vi behandler for øvrig alle tips konfidensielt, i tråd med Vær varsom-plakatens regler om kildevern.

Tidslinje over drapssaken: Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal, torsdag ettermiddag.

Mistenkelig dødsfall Politiet gikk ut med at dødsfallet ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall, fredag kveld.

Etterforskes som drap Etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap. Politiet bekrefter også lørdag formiddag at Jonas Aarseth Henriksen har status som fornærmet i flere straffesaker.

På jakt etter vitner Politiet ber personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet;

E16 Hallingby til Nes i Ådal

Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg brua Vis mer