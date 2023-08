Politiet etterforsker dødsfall i Ringerike som drap

Mannen ble funnet ved en hytte torsdag ettermiddag. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap.

Politiet opplyser at de har sperret av et området, og at det er gjort og skal gjennomføres flere undersøkelser på stedet.

Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

– Ut fra informasjonen vi har nå, særlig fra den foreløpige obduksjonsrapporten, mener vi han ble drept samme dag som han ble funnet, altså torsdag, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Kriminalteknikere fra Sør-Øst har gjennomført undersøkelser på stedet, og området vil være sperret av inntil videre.

Sikre på at det er drap

Henriksen sier at den foreløpige rapporten sier noe om dødsårsak, men at hun ikke vil gå i detalj om hva som har kommet fram. Men informasjonen gjør at de er sikre på at det er et drap det er snakk om

– Jeg kan ikke kommentere rundt eventuelle våpen. Det er gjort flere beslag, men det kan jeg ikke gå i detaljer på.

– Er det gjort elektroniske beslag?

– Det er blant annet elektroniske beslag, ja.

Avhører vitner

Det er foreløpig ikke gjort pågripelser i saken, og politiet ønsker ikke å kommentere om de har mistenkte.

– Vi etterforsker bredt ut fra flere hypoteser, sier Henriksen.

Hun sier de ønsker å komme i kontakt med alle som har informasjon om saken, og at de er i gang med avhøre vitner.

– Vi har flere vitneavhør, men jeg vil ikke gå i detalj på hvem som er avhørt. Vi i er godt i gang med avhør, blant annet personer som fant avdøde.

Politiet har også bedt om hjelp fra Kripos i saken.