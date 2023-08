Jonas Henriksen ble funnet drept i bil

Det kommer frem i en fersk episode av krimpodkasten «Avhørt», som er drevet av Stein Morten Lier, Helge Moldver og Lars Christian Nygaardstrand.

NRK får bekreftet at Henriksen ble funnet drept i en bil.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å kommentere opplysningene.

Bare seks dager før drapet på 30-åringen snakket han i true crime-podkasten «Avhørt», om truslene og sakene han var fornærmet i.

Før redaksjonen skulle publisere podkasten, ble Henriksen funnet drept, torsdag 17. august.

Den første episoden starter med hvordan han ble funnet død.

Delte posisjonen sin

Henriksen ble funnet av en kamerat som var bekymret. Ifølge «Avhørt» hadde Henriksen sendt ham en pin i kartet på mobilen som ledet ham til nettopp dette stedet, en skogsvei i et stort skogområde på Nes i Ådal.

DREPT: 30 år gamle Jonas Henriksen ble funnet drept i et skogområde i Ringerike. Foto: PRIVAT

30-åringen hadde heller ikke svart ham på noen av meldingene denne dagen.

Politiet bekrefter at vedkommende ble bekymret fordi han ikke klarte å oppnå kontakt med ham.

Politiadvokat Tine Henriksen er påtaleansvarlig i drapet på Jonas Henriksen. Foto: JON PETRUSSON

– Kameraten hadde ikke kommet i kontakt med ham etter flere forsøk, og begynte da å undersøke, sier politiadvokat Tine Henriksen.

I podkasten skildres synet som møter kameraten, på en grusvei i nærheten av en hytte.

«Han sitter med hendene på låret og hodet bakover. Det ser nesten ut som han sover.»

«Når han ser Jonas i førersetet på bilen forstår han at noe er fryktelig galt», hører man programlederen si.

UKEN FØR DRAPET: Jonas Henriksen ble intervjuet av Betong Media bare seks dager før han ble funnet drept. her sammen med Stein Morten Lier. Foto: Betong Media

I «Avhørt»-episoden hører man også Stein Morten Lier som intervjuer Henriksen om alle hendelsene han har vært fornærmet i.

– Jeg tok en opptelling her om dagen. Nå er det vel 14 hendelser fra og med mars, utenom de brannene som er bakteppet. Det begynte sommeren 2021, sier Henriksen i podkasten.

Branner og vold

Brannene han nevner startet 25. juli 2021. En bobil utenfor et bygg som Henriksens firma leide, ble påtent. På høsten samme året brant en betongbil på Vestsiden pukkverk i Vestre Ådal. Bilen tilhørte Henriksens firma. Vinteren 2022 ble enda en lastebil til firmaet satt fyr på.

Henriksen flyttet til Tønsberg etter episodene. 9. mars 2023 i år hevdet Henriksen at han ble overfalt av to menn på vei til lastebilen. Han fortalte at han ble utsatt for så mye vold at han endte på sykehus.

Omfattende etterforskning

Politiet jobber nå med å kartlegge livet til Jonas Henriksen og hvem han hadde kontakt med.

I tiden før Henriksen ble funnet drept, ble ordene «Tyster Jonas» tagget flere steder i Hønefoss. NRK har vært i kontakt med personer som sto Henriksen nær. De forteller at han mente taggingen handlet om ham selv, og at han ble redd etter at han oppdaget den.

Denne uken bekreftet politiet overfor NRK at taggingen er en del av drapsetterforskningen.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om denne saken eller andre krimsaker? Ta kontakt med NRKs krimgruppe. Du kan tipse oss på e-post eller gjennom NRKs krypterte varslertjeneste. Her kan du tipse oss anonymt. Vi behandler for øvrig alle tips konfidensielt, i tråd med Vær varsom-plakatens regler om kildevern.

Det har vært flere saker, med trusler, hærverk og vold, der Henriksen har vært fornærmet.

– Når avdøde er registrert med flere saker der han er fornærmet, så er det viktig for oss å kartlegge disse nøye nå, og se om det er en sammenheng med det som har skjedd nå. Hvorvidt det er en sammenheng med de tidligere sakene vet vi ikke. Vi ser på alle sakene, sier Henriksen til NRK.

Lurt til området?

Politiet bekreftet denne uken at det er naturlig å undersøke om Jonas Henriksen kan ha blitt lurt opp til området der han ble funnet drept.

– Det vil være en naturlig hypotese å undersøke, men det er altfor tidlig å konkludere med om det er tilfelle, sier politiadvokaten.

Hun sier også at politiet har fått «mye interessant informasjon som kan belyse blant annet hvorfor han var der».

Politiet jobber nå med å finne ut om Henriksen hadde planlagt noen møter i hytteområdet den dagen han ble funnet.

– Det er noe vi spesifikt undersøker, og det begynner vi å få informasjon om. Men vi har ikke konkludert, sier hun til NRK.