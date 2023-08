Torsdag ettermiddag ble 30-åringen funnet drept i et avsidesliggende hytteområde fem mil nord for Hønefoss.

Hytta der han ble funnet ligger ved Vestre Bjonevatnet, langt inne i skogen.

Det er tett vegetasjon og nesten umulig å se inn til hytta fra skogsveien nedenfor.

Politietterforskerne holder på å legge et komplisert puslespill, og dette er en av de sentrale bitene: Når kom Henriksen til åstedet, hvorfor var han der og hva skjedde der oppe i skogen?

Henriksen drev et lastebilselskap og med brønnboring. Var han der på jobb?

ETTERFORSKER: Politiadvokat Tine Henriksen sier de har mottatt mange tips i saken. Foto: JON PETRUSSON

En sentral teori er at han kan ha blitt lurt opp til funnstedet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

– Vi har fått mye interessant informasjon som kan belyse blant annet hvorfor han var der, men det kan jeg ikke si noe mer om nå, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

– Har dere en teori om at han kan ha blitt lurt opp dit?

– Det vil være en naturlig hypotese å undersøke, men det er altfor tidlig å konkludere med om det er tilfelle, sier politiadvokaten.

Ingen pågrepet

Etter det NRK får opplyst, var 30-åringen i kontakt med venner og bekjente onsdag ettermiddag.

Politiet mener han ble drept torsdag, samme dag som han ble funnet.

De undersøker nå om det finnes flere åsteder enn funnstedet ved hytta i Nes.

– Vi har fått svar på ulike undersøkelser som gjør at vi begynner å danne oss et bilde av hvor åstedet er. Men jeg kan ikke si noe om hvor det er i forhold til funnstedet, sier hun til NRK.

Etter snart seks dager med intens etterforskning, står politiet fortsatt uten noen pågrepne.

Ifølge Henriksen kommer det fortløpende inn tips som må sjekkes ut.

– Ingen er foreløpig pågrepet i saken. Vi gjennomfører en rekke nye etterforskningsskritt, og vi avhører en rekke vitner i dag, sier hun til NRK.

Funnet av bekjent

Politiet jobber nå med å finne ut om Henriksen hadde planlagt noen møter i hytteområdet den dagen han ble funnet.

– Det er noe vi spesifikt undersøker, og det begynner vi å få informasjon om. Men vi har ikke konkludert, sier hun til NRK.

Det var en bekjent av Henriksen som reiste ut til det øde hytteområdet og fant 30-åringen. Ifølge politiet skal vedkommende ha blitt bekymret fordi han ikke klarte å oppnå kontakt med ham.

– Kameraten hadde ikke kommet i kontakt med etter flere forsøk, og begynte da å undersøke, sier hun.

Det var kameraten som kontaktet politiet.

Etterforsker tagging

I tiden før Henriksen ble funnet drept, ble ordene «Tyster Jonas» tagget flere steder i Hønefoss.

NRK har vært i kontakt med personer som sto Henriksen nær. De forteller at han mente taggingen handlet om ham selv, og at han var redd etter at han oppdaget den.

I går bekreftet politiet overfor NRK at de nå taggingen nå var en del av drapsetterforskningen.

– Vi undersøker det med taggingen og gjør etterforskningsskritt, sier politiadvokat Henriksen til NRK.

