Nye pensjonsforslag: Så mye lenger må du jobbe

– Det nye systemet gjelder fra 1963-kullet og fremover.

– Aldersgrensene øker gradvis med cirka ett år per tiende år. I starten vil dette øke med to måneder per år. På den nedre grensen for å ta ut pensjon, vil de øke enda raskere, for å forhindre kostnadene ved at arbeidstakere går av med pensjon tidlig.

– Vanlig pensjonsalder for dem som er født på 90-tallet blir dermed 70 og et halvt år – mot dagens 67 år. Nedre aldersgrense for å ta ut pensjon for denne gruppen økes fra 62 år til 65 og et halvt år.

– Utvalget foreslår også en bedre regulering av minstepensjonistene, samt en mer rimelig utvikling i alderspensjonen for de som er uføre.