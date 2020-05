På to pressekonferanser kommer det fram at politiet mener det er mest sannysnlig at Anne-Elisabeth Hagen er drept, mens familien tror hun er i live. Familien har fortsatt ikke fått noe livsbevis, kun en beskjed fra den såkalte motparten om at hun skal være i live. Bistandsadvokat Svein Holden sier kommunikasjonen skjer på norsk. Politiet vil ikke kommentere om de har noen mistenkte i saken.