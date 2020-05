Politiet får fortsatt ransake huset til Hagen

Politiet har sagt at det er nødvendig å gjøre undersøkelser i huset, siden det mest sannsynlig er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. En såkalt tredjemannsransaking.

En tredjemannsransaking er en ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak. Politiet fikk ikke lagmannsretten med på at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen, men han er fortsatt drapssiktet.

Tingretten legger til grunn at det er hjemmelsadgang til ransaking i Tom Hagens bolig og steder han disponerer, selv om mistankegrunnlaget mot ham ikke er så sterkt at det kan konstateres skjellig grunn.

«For øvrig anser retten det klart at det er skjellig grunn til å mistanke om at et drap kan skjedd og at handling kan ha foregått der, d.v.s. i Hagens bolig. Retten vurderer det slik at både fornærmedes bopel og fritidsboligen er steder hvor det er overvekt av sannsynlighet for å kunne finne bevis som har betydning for oppklaring av saken», skriver de i kjennelsen.

Forsvarer kaller det en omgåelse

Forsvarer Svein Holden har kalt politiets begrunnelse for en omgåelse, og et påskudd til å etterforske Tom Hagen.

Politiet har i lang tid jobbet både i boligen i Sloraveien 4 og senere også på hytta på Kvitfjell.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden mener politiet ikke kan ransake hjemmet i Sloraveien og hytta på Kvitfjell etter at lagmannsretten mener det ikke lenger er skjellig grunn til mistanke.

– Vi mener at straffeprosessloven gir alle siktede en viktig rettssikkerhetsgaranti, og det er at politiet ikke kan ta seg inn i deres private hjem uten skjellig grunn til mistanke. Det har ikke politiet i denne saken, og derfor har vi bedt retten kontrollere om dette er et lovlig etterforskningsskritt, sa Tom Hagens forsvarer Svein Holden til NRK tiidligere i dag.

Politiet mener huset er åsted

Politiet har argumentert med at det ikke er en ransaking av Hagen, men at Sloraveien 4 er et åsted.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Holden påpeker at politiet har hatt full tilgang til boligen i seks uker etter forsvinningen, og de gangene de har ønsket i etterkant, til å gjøre undersøkelser.

Flere juseksperter som NRK har snakket med har stilt spørsmål ved om politiet har retten på sin side. I dag kom avgjørelsen.