Mannen var først siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Etter å ha vært i avhør hos politiet ble siktelsen mot ham endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Som NRK tidligere har fortalt, har den siktede kryptointeresserte mannen i 30-årene og Tom Hagen hatt flere møter sammen, der mannen ville inngå et samarbeid. Hagen eier 70 prosent av strømselskapet Elkraft. Selskapet omsatte i 2018 for 2,9 milliarder kroner.

En kilde nær Tom Hagen forteller at møtene har vært godt kjent blant de som jobber sammen med ham, men at det aldri ble noe av samarbeidet.

– Åpen dør

Det skal ha skjedd relativt ofte at det kom ukjente mennesker til Hagens kontor i Futurum-bygget, for å diskutere planer de ønsket å få med milliardæren på.

– Det har på mange måter vært en åpen dør for folk som vil snakke. Hagen er åpen og nysgjerrig, og vil gjerne ha nye impulser, sier vedkommende til NRK.

Kilden anslår at den nå siktede mannen har vært innom kontoret syv-åtte ganger, men at Hagen ikke nødvendigvis hadde tid til å møte ham hver gang.

Det skal ha vært helt tydelig at Hagen aldri kom til å investere flere millioner i en bitcoinfabrikk.

– Han snakker med folk som kommer når han har tid. Men når det er sagt: Det er noe helt annet å være åpen og nysgjerrig enn å investere penger i noe. Det er sjelden det blir business av det.

Snakket om samarbeid

Korrespondanse NRK sitter på, viser at mannen i 30-årene tok kontakt med flere personer med kryptokunnskap og fortalte om planene han hadde. I meldingene ga han uttrykk for at han ville samarbeide med andre kryptointeresserte.

I meldingene NRK har sett snakket han om et nært forestående kryptosamarbeid med et stort, norsk kraftselskap.

Bortføringssiktet: Som du sikkert fikk med deg har jeg godt bekjentskap til en hval... jeg med andre ord, ønsker virkelig å ta nytte av det.

Dette skrev den nå siktede mannen i 30-årene til en kryptoekspert våren 2018.

I kryptoterminologien brukes uttrykket «hval» om personer som sitter på mye kapital. Politiet har bekreftet at kryptovaluta har vært et tema i avhørene med begge de to siktede.

Mannen i 30-årene skal også ha vært inne til avhør med politiet på et tidligere stadium i saken, lenge før han ble pågrepet.

Ville utvinne kryptovaluta

Den siktede mannen i 30-årene kom i kontakt med kryptoekspertene via debattforum og grupper på internett.

I korrespondansen nevnes ikke Tom Hagen eller selskapene hans med navn, men mannen i 30-årene beskriver samarbeidspartneren som «eieren av en av Norges største strømselskap».

Bortføringssiktet: [...] For hvis det skulle blir en kontrakt med han, så blir dette veldig stort. Han er tross alt eier av en av Norges største strømselskap

Dette skriver mannen i en melding i juli 2018.

Til en annen person skriver han følgende i august det samme året:

Bortføringssiktet: [...] Det er en av Norges største strømleverandør jeg samarbeider med, så dette blir veldig spennende. [...]

I meldingene skriver han at han er interessert i å samarbeide med andre som kan mye om kryptovaluta.

I meldingsutvekslinger NRK har sett innrømmer han at han personlig ikke er den som kan mest om teknologien som kreves, men at han har et godt kontaktnettverk.

Bortføringssiktet: [...] Jeg stiller nok ikke som den aller sterkeste på teknisk datakunnskap, men jeg kan mye annet, samt mine flotte kontakter. [...]

Da NRK først var i kontakt med de to kryptoekspertene i forrige uke, hadde ingen av dem blitt kontaktet eller vært i avhør hos politiet om saken.

Nekter straffskyld

Kryptovaluta har vært et sentralt tema i etterforskningen helt siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018.

Inne i huset i Sloraveien lå det et brev med instruksjoner om at løsepenger skulle betales i den svært anonyme kryptovalutaen monero.

– Hagen forstår makrobildet - altså hva kryptovaluta er i et overordnet perspektiv, men han skjønner lite av hvordan det faktisk fungerer, sier en kilde nær Hagen.

Ifølge politiet ble pågripelsen av mannen fremskyndet etter at Eidsivating lagmannsrett besluttet å løslate drapssiktede Tom Hagen (70).

Etter det NRK får opplyst av flere kilder, skal det ikke ha blitt noe av samarbeidet mellom Hagen og den siktede mannen. Politiet ønsker ikke å kommentere dette eller andre opplysninger rundt de to.

– Av hensyn til etterforskingen kan vi ikke kommentere dette nærmere nå , sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica

Diskuterte kriminelle handlinger

Siden 2010 har mannen i 30-årene drevet flere forskjellige små IT-selskaper. Selskapene har vært registrert i utlandet og i Norge.

I forum på nettet har han diskutert bruken av kryptovaluta som anonym usporbar betalingsform i forbindelse med kriminelle handlinger.

I ett innlegg nevner han kidnapping spesifikt. Innlegget ble publisert etter at forsvinningssaken ble offentlig kjent.

Forsvareren hans, Dag Svensson, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken, men at klienten hans stiller seg undrende til politiets siktelse av ham.