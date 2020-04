Tom Hagen fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokken 12 onsdag. Han nekter straffskyld og sier han ikke har noe med saken å gjøre.

Det er fortsatt ukjent hvilke bevis politiet vil vise til.

Det gikk ti uker etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning før politiet gikk ut offentlig med saken.

Politiadvokat Åse Kjustad Eriksson i Øst politidistrikt sa på tirsdagens pressekonferanse at politiet ikke kan utelukke at de dermed har gått glipp av bevis.

– Slik bevisene og saken så ut innledningsvis, vurderte vi det da som den aller beste løsningen. I ettertid kan det godt hende at vi har gått glipp av både opplysninger og bevis som enten er blitt borte eller blitt svekket, men slik situasjonen framsto der og da, var det politiets valg at det var den beste måten å gjøre det på for å få Anne-Elisabeth Hagen tilbake i live, sa Eriksson.

Tidslinje over Anne-Elisabeth Hagens forsvinning 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen (68) fra sitt hjem på Fjellhamar utenfor Oslo. Hagen er gift med investoren og milliardæren Tom Hagen (68). 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet av politiet. Ukjent mann på overvåkingsvideo Tidlig om morgenen dagen Anne-Elisabeth forsvinner, går en ukjent person på gangveien ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass. Mannen snur og går tilbake veien han kom. 24 minutter senere kommer en annen mann gående på samme sted. Ingen av de to mennene har meldt seg til tross for politiets etterlysning.

Tom Hagen drar på jobb Milliardæren Tom Hagen (68) forlater familiens hjem og drar til Futurumbygget på Lørenskog der han jobber. Dette er i underkant av 4 kilometer fra huset i Sloraveien 4.

Ringer familiemedlem Telefonsamtalen Anne-Elisabeth Hagen tar til et familiemedlem denne morgenen er det siste livstegnet. Siden har verken familien eller politiet hørt noe fra henne.

Tom Hagen kommer hjem Tom Hagen kommer hjem og oppdager at kona er forsvunnet. Han finner familiens valp innelåst og på badet ligger et tettskrevet brev med krav og trusler fra de antatte kidnapperne.

Tom Hagen varsler politiet Tom Hagen varsler politiet om at kona er forsvunnet. Han møter politiet på en bensinstasjon i nærheten. Sivile politifolk starter undersøkelser i familiens hjem.

Håndverkere avhøres av politiet De ansatte i et firma som drev arbeid på taket av Hagens hjem like før forsvinningen, blir avhørt av politiet.

Politiet holder pressekonferanse Etter 10 uker med hemmelig etterforskning, kaller Øst politidistrikt inn til pressekonferanse hvor de forteller om forsvinningen. Politiinspektør Tommy Brøske sier politiets hovedteori er at kvinnen er bortført. De antatte kidnapperne har kommet med trusler mot Anne-Elisabeths liv og krever løsepenger i form av kryptovaluta. Politiet velger å gå offentlig fordi de trenger tips i saken.

Familien ber om kontakt med kidnapperne Familien Hagens bistandsadvokat Svein Holden ber om at kidnapperne tar kontakt og at familien får en bekreftelse på at alt står bra til med henne.

Synlig politi i Hagens nabolag Politiet utplasserer en mobil politipost ved Hagens hjem og snakker med naboer i området. Politiet gjør også undersøkelser på eiendommen og søker med spesialhunder i området.

Anne-Elisabeth etterlyses gjennom Interpol Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol går ut med en offentlig etterlysning av Anne-Elisabeth Hagen.

Familien med ny appell Advokat Holden sier i TV 2-programmet Åsted Norge at familien er innstilt på å finne en løsning dersom de får bekreftet at Anne-Elisabeth er i god behold.

Politiet er ferdige med undersøkelser på stedet Øst politidistrikt opplyser av de kriminaltekniske åstedsundersøkelsene ute og inne på Hagen-familiens eiendom er avsluttet.

Har mottatt over 800 tips I løpet av en knapp uke har Øst politidistrikt mottatt over 800 tips om forsvinningssaken.

FBI er koblet inn i forsvinningssaken Én uke etter at saken ble kjent har politiet fått inn nærmere 1000 tips. Politiet bekrefter overfor NRK at amerikanske FBI er koblet inn i etterforskningen.

Kontakt med mulige kidnappere Familien har mottatt en beskjed fra dem som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen. Budskapet kom i den samme digitale plattformen som familien tidligere har mottatt beskjeder i.

Ny kontakt Familien blir kontaktet på nytt, angivelig på en annen og bedre måte enn tidligere, men fortsatt er det snakk om enveiskommunikasjon uten mulighet for familien å svare direkte tilbake. Familien får fortsatt ikke livsbevis.

Familien kontakter motparten Familien kommer med gjentatte utspill til den antatte motparten, detaljene i dette er ikke kjent.

Politiet tror Anne-Elisabeth Hagen er drept Kidnappingen av Anne-Elisabeth Hagen kan ha vært fingert for å skjule et drap, sier politiet. Den nye hovedhypotesen er nå at 69-åringen ble drept.

Ny kontakt etter lang pause Familien hører fra «motparten» for første gang på fem måneder. De mottar en beskjed på en helt ny plattform om at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Etter dette skal det ha vært mer kommunikasjon som advokat Holden ikke vil gå i detalj om. Men han understreker at utspillet nå ligger hos «motparten».

VG: Over 10 millioner utbetalt Etter det VG får opplyst ble et beløp på over ti millioner kroner betalt kort tid etter meldingen fra motparten. Utbetalingen skal ha blitt gjort til en konto som politiet foreløpig ikke har klart å spore, ifølge VGs opplysninger.

Bistandsadvokat og politiet uenige På to pressekonferanser kommer det fram at politiet mener det er mest sannysnlig at Anne-Elisabeth Hagen er drept, mens familien tror hun er i live. Familien har fortsatt ikke fått noe livsbevis, kun en beskjed fra den såkalte motparten om at hun skal være i live. Bistandsadvokat Svein Holden sier kommunikasjonen skjer på norsk. Politiet vil ikke kommentere om de har noen mistenkte i saken.

Politiet offentliggjør skoavtrykk Politiet sier at det har blitt funnet flere skoavtrykk inne i huset som de tror tilhører en gjerningsperson. Avtrykkene er funnet på interessante steder, opplyser politiet, som offentliggjør skoavtrykk og en type sko de mener er brukt.

Kan ha blitt drept i huset Det blir det kjent at tekniske spor har ledet politiet til en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept allerede onsdag 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra hjemmet sitt av en eller flere gjerningsmenn.

Strips funnet i huset Politiet opplyser de at det er funnet et låsbart plastbånd – strips – i boligen der politiet mener det sentrale åstedet er.

Solgt hos Clas Ohlson Politiet går ut med opplysninger om at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson. Det er tidligere også opplyst hvilke forretninger sko og strips er kjøpt i.

Har liste over mistenkte På dagen ett år etter at Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet, sier politiet at de har en liste med navn på potensielle gjerningspersoner.

Nye undersøkelser i Hagen-boligen Politiet gjennomfører nye undersøkelser i ekteparet Hagens bolig i Sloraveien i Lørensko

Gir klarsignal for dusør Politiet gir klarsignal til at familien til Anne-Elisabeth Hagen skal bruke dusør for å få opplysninger.

Erklært som uoppklart drap Forsvinningssaken blir formelt erklært som et uoppklart drap. I politiets registre står Anne-Elisabeth Hagen oppført som drept 31. oktober 2018.

Tom Hagen pågripes Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen blir pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Han siktes for drap eller medvirkning til drap. Vis mer

I løpet av de 18 månedene som har gått siden forsvinningen, har politiet jobbet med en rekke teorier.

Her er noen av de viktigste sporene og funnene som har blitt kjent så langt:

Skjult etterforskning

Etter det NRK erfarer, har politiet i lang tid mistenkt at ektemannen har hatt en rolle i saken, og at flere spor har pekt mot ham.

Politiet har derfor etterforsket Hagen i all hemmelighet siden sommeren 2019. Ifølge VG tok politiet seg blant annet inn i huset og installerte avlyttingsutstyr.

Politiet har også avlyttet Tom Hagens telefonsamtaler, noe han selv har samtykket til. Det skal han ifølge VG ha trukket tilbake i november i fjor.

Skoavtrykkene

I august i fjor henvendte politiet seg til 300 personer som hadde kjøpt en spesiell type joggesko av merket Sprox og betalt med kontakter hos Spar Kjøp i perioden august 2016 til mai 2019.

Skojakten ble igangsatt fordi avtrykk som stammer fra Sprox-sko, ble funnet ved det som kalles det sentrale åstedet i Hagens hus.

Politiet fikk utelukket en del personer, men skoprosjektet ble etter hvert nedprioritert.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Strips

Politiet fortalte i september i fjor at de hadde funnet strips ved det sentrale åstedet i huset. Det låsbare plastbåndet skal ha blitt kjøpt på Biltema.

Politiinspektør Tommy Brøske opplyste også at de hadde funnet personlige eiendeler som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen på et «sentralt sted» i huset, uten å gå nærmere inn på hva det var.

Blodspor inne i huset

I oktober i fjor bekreftet politiet at de hadde funnet blodspor inne i Hagen-parets bolig.

– Vi har i dag valgt å gå ut og bekrefte at det er funnet mindre mengder blod etter Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien 4, sa politiinspektør Tommy Brøske da.

Han bekreftet også at politiet hadde gjort interessante funn av DNA i boligen.

«Situasjonsspor»

Spor på åstedet kan gi politiet et bilde på hva som har skjedd. Politiinspektør Brøske har omtalt det som «situasjonsspor». Han fortalte NRK i september i fjor at det var funnet personlige eiendeler til Anne-Elisabeth Hagen på det politiet mente var det sentrale åstedet i huset.

Politiet mente det var spesielt at eiendelene lå akkurat på det stedet, og at det fortalte dem noe om hva som hadde skjedd. Det har også vært kjent at politiet har funnet mulige spor etter bortføring på badet. Ifølge VG var det snakk om slepemerker.

BOLIGEN: Politiet har tidligere bekreftet at de har funnet både blodspor, DNA og såkalte «situasjonsspor» i Hagen-parets bolig. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Fant familiens valp innestengt på et rom

Familien Hagen hadde akkurat skaffet seg en ny valp like før Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Tom Hagen fortalte politiet at han fant hunden innesperret i et rom da han kom hjem fra jobb den dagen kona forsvant, 31. oktober 2018.

Eksperter uttalte til NRK at hunden kunne bli et viktig bevismateriale i saken.

Løsepengebrevet og konvolutten

Det ble tidlig kjent at politiet hadde et løsepengebrev. Brevet, og en konvolutt som ble funnet sammen med brevet, er blitt nøye analysert.

Politiet opplyste i fjor sommer at de mente å vite hvor papiret ble kjøpt.

Kommunikasjon med angivelig motpart

Språkeksperter har analysert flere ark med beskjeder. Politiet bekreftet allerede i januar i fjor at det hadde blitt fremsatt krav om løsepenger og trusler om vold.

De ukjente bakmennene skal ha krevd å få løsepenger utbetalt i kryptovaluta.

Ifølge Holden tok den antatte motparten kontakt med familien i fjor sommer. Det skal ha blitt sagt at Anne-Elisabeth Hagen var i live, men familien skal ikke ha mottatt noen sikre livsbevis. Det skal ha blitt kommunisert på norsk.

Åtte måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, bekreftet politiet i fjor sommer at de hadde endret sin hovedhypotese fra bortføring med økonomisk motiv til drap.

Politiinspektør Tommy Brøske sa da at drapet kan ha vært forsøkt skjult ved å fingere en falsk bortføring. Det var flere årsaker til at politiet trodde bortføringen var iscenesatt.

– Det er blant annet den tiden som har gått, mangelen på livsbevis, en lite egnet kommunikasjonsform, liten vilje til kommunikasjon og kontakt, sa Brøske. Etter det NRK kjenner til, begynte politiet sin skjulte etterforskning av Tom Hagen den sommeren.

Siste livstegn

Politiet har tidligere opplyst at siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen skal ha vært en telefonsamtale med et ikke navngitt familiemedlem klokken 09.14 den 31. oktober 2018, mens Tom Hagen var på jobb.

34 minutter senere mottok hun en telefonsamtale fra en elektriker, som hun ikke besvarte.

Ved 14-tiden samme dag ble hun meldt savnet av ektemannen.

Hun hadde da forsvunnet fra boligen. Spor inne i huset tydet på at hun var blitt tatt bort mot sin vilje.

Bilene

Politiets hovedteori har vært at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet bort med bil. Prosjektet med å finne bilen har hatt høy prioritet, og en egen gruppe fikk i oppdrag å gå gjennom rundt 6000 minutter med video.

Ektepakten

En ektepakt mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen fra 1987 er ikke trukket frem som bevis av politiet, men ble kjent tirsdag.

I ektepakten kommer det frem at paret hadde delvis særeie, og at Anne-Elisabeth Hagen ikke hadde rett på noe av formuen til ektemannen ved en eventuell skilsmisse.