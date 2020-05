Politiet ville pågripe Hagen på nytt – fikk nei

Det bekrefter statsadvokat Kirsti Guttormsen overfor NRK lørdag formiddag.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier Guttormsen til NRK.

Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og viser til at det snakk om en pågående etterforskning.

Etter det NRK forstår satt etterforskningsledelsen store deler av fredagen i møter for å diskutere hva som skulle skje hvis Høyesterett forkastet anken.

Helt til det siste ble det vurdert om man hadde et godt nok grunnlag for å pågripe ektemannen på nytt.

Flere i den politifaglige delen av etterforskningen argumenterte for det, og det ble laget et utkast til en plan for å reise ned til Oslo fengsel for å meddele Hagen en ny beslutning om pågripelse. Men statsadvokaten satte foten ned.

Svein Holden forsvarer Tom Hagen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Jeg tenker to ting når jeg leser denne saken. For det første blir jeg bekymret over at etterforskningsledelsen foretok en slik vurdering, og for det andre så blir jeg beroliget av at det er en aktiv statsadvokat som sørger for at politiet forholder seg til det både jeg og statsadvokaten mener er korrekt jus, sier Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, til NRK

Holden sier politiet har besluttet tredjemannsransaking av Sloraveien 4 og eiendommen på Kvitfjell, etter at lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drapet.

– Det er noe vi må vurdere nærmere, sier Holden.

Flere jurister NRK har vært i kontakt med peker på at en ny pågripelse måtte skjedd som følge av helt nye beviser, hentet inn etter at lagmannsretten behandlet saken.

Det er uklart om politiledelsen mente at bevisene var av en slik karakter.

Løslatt

Det var ved 17.30-tiden fredag ettermiddag at forsvarer Svein Holden hentet den drapssiktede ektemannen til Anne-Elisabeth Hagen i Oslo fengsel.

Høyesterett hadde da nettopp gått gjennom Eidsivating lagmannsretts kjennelse fra torsdag, som innebar løslatelse av Tom Hagen.

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens kjennelse, men den ble fredag forkastet i Høyesterett. Politiet ønsket å varetektsfengsle Hagen i fire uker med brev- og besøksforbud.

Her løslates Tom Hagen Du trenger javascript for å se video.

Siktelsen opprettholdes

Hagen ble pågrepet av politiet den 28. april i det han var på vei til arbeidsplassen sin. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Kort tid etter Høyesteretts avgjørelse sendte Øst politidistrikt ut en pressemelding.

– Vi forholder oss derfor til Lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være er til stede nå. Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

– Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Nye avhør

Sent torsdag kveld ble ytterligere en person pågrepet og siktet for drap- eller drapsforsøk. Den siktede er en mann i 30-årene som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen.

Les mer: Dette vet vi om den nye siktede i forsvinningssaken

Ifølge politiet skal mannen ha kompetanse innen IT og kryptovaluta. Mannens forsvarer, Dag Svensson, sier til NRK at hans klient nekter straffskyld i saken og stiller seg uforstående til politiets siktelse.

Advokat Dag Svensson representerer den siktede mannen i 30-årene. Foto: Anders Fehn / NRK

Mannen skal i avhør med politiet i dag, men ifølge forsvareren vil han ikke bli fremstilt for varetektsfengsling.

– Det blir ikke fengslingsmøte i dag, men et avhør, sier Svensson til NRK.