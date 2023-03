Nye metoo-saker i Høyre – har tatt fra folk verv og posisjoner

Det fremgår av årsrapporten til Høyre. Den er offentliggjort i forkant av partiets landsmøte til helgen.

«Vi har totalt hatt 9 saker i 2022. Alle saker er konkludert, bortsett fra den siste innkomne. I de aller fleste sakene er det konkludert med brudd på partiets etiske retningslinjer», skriver partiet i rapporten.

«Reaksjonene er alt fra skriftlig advarsel til tap av verv og posisjoner i partiet», heter det.

Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug bekrefter at ingen av sakene berører politikere eller Høyre-ansatte på nasjonalt nivå.

– Etter en periode med pandemi, hvor folk ikke møttes, har vi hatt noen flere saker i 2022 som vi har behandlet, sier han til NRK.

– Enkelte saker har seksuell trakassering som tema, andre går mer på dårlig organisasjonskultur og konflikter.

NRK kjenner ikke til innholdet i varslene utover det som beskrives i årsrapporten, og det generalsekretæren forteller.

Anbefalt politianmeldelse

Generalsekretær Tom Erlend Skaug kan ikke si eksakt hvor mange av sakene som handler om det seksuell trakassering.

– Men det framgår av årsrapporten vår at vi har behandlet ni varslingssaker i 2022, og de fordeler seg mellom saker som handler om seksuell trakassering og saker som handler om dårlig organisasjonskultur og konflikter, sier han.

– Har dere i noen av sakene anbefalt politianmeldelse?

– Ja, det har hendt. Men ikke i mange tilfeller.

– Hvordan har dere reagert overfor de som har blitt varslet mot og hvor man har gått inn i saker og funnet ut av grunn til å reagere?

– Det er et bredt spekter av ulike reaksjonsformer, fra skriftlig advarsel til tap av verv og posisjoner.

– Det er ganske alvorlig når folk mister vervene sine?

– Det er det.

Selvransakelse

En rekke metoo-saker i 2017, 2018 og 2019 fikk de politiske partiene til å sette i verk et arbeid for å oppdatere sine etiske regelverk. Det gjaldt også Høyre, som i helgen samles til landsmøte på Gardermoen.

REAGERER: Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug. Foto: Torstein Bøe / NTB

I årsrapporten heter det at «Mennesker som vil hverandre vel – partikultur, etiske retningslinjer og varsling» har hatt en helt spesiell og sentral plass i Høyre siden 2018. Partiet har jobbet mye med å gjøre de nye retningslinjene kjent i partiet og sette dem på dagsorden med jevne mellomrom, ifølge Skaug.

– Hvor stort er dette problemet i Høyre?

– Det er fortsatt et moderat antall saker. Men alle saker er én for mange. Vi ønsker jo å ha en kultur i Høyre hvor vi skal gjøre hverandre gode, hvor det skal være et trygt miljø å være i for alle.

– Høyre hadde jo noen veldig alvorlige saker på dette med den tidligere unge Høyre-lederen, som brøt partiets retningslinjer og tapte verv og posisjoner i partiet. Viser dette at man ikke har lært av disse sakene?

– Nei, vi har i hvert fall definitivt lært av de sakene i den forstand at vi har blitt enda mer bevisst på de etiske retningslinjene våre, at vi har et veldig tydelig system for å ta imot og følge opp varsler, og ikke minst, at terskelen for å varsle har blitt lavere. Det mener jeg også er en viktig konsekvens av metoo, som jeg mener er positiv.

– Det er viktig at vi har gode etiske retningslinjer, og at vi tar tak i alle sånne saker, tar dem på alvor og reagerer i de tilfellene hvor vi konkluderer med at det er brudd på de etiske retningslinjene våre, sier Skaug.