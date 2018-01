– Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min er det mye jeg er stolt av, men det er også flere ting jeg skulle ønske at var ugjort. Ting man ikke burde ment eller sagt og relasjoner man ikke burde inngått. Det er det ikke mulig å gå tilbake på, skriver han på Facebook.

Tonning Riise var inne i sitt siste halvår som ungdomsleder og hadde sagt fra til sentralstyret at han ikke ville ta gjenvalg. Likevel valgte han onsdag å trekke seg. Han begrunner avgjørelsen med at han ikke har vært bevisst nok på rollen i sosiale settinger.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min adferd, skriver han.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med Tonning Riise etter at han meldte om sin avgang på Facebook.

– Har blitt kontaktet

Tonning Riise understreker i Facebook-innlegget at det ikke foreligger noen varsler, og at han aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen. Samtidig skriver han at han erkjenner at han ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft, og har blitt konfrontert med det.

I en e-post til NRK forteller generalsekretær Maria Barstad Sanner at hun er blitt kontaktet av medlemmer som har reagert på Riises oppførsel.

HAR BLITT KONTAKTET: Generalsekretær i Unge Høyre Maria Barstad Sanner har sier hun har blitt kontaktet av medlemmer av ungdomspartiet som har reagert på Tonning Riises oppførsel. Foto: Markus Mjaaland

– Dette er episoder og oppførsel han har blitt konfrontert med, og jeg har vært tydelig på hva vi som organisasjon forventer av ham som leder, skriver hun og tilføyer at hun støtter hans beslutning om å trekke seg.

Sanner understreker at hun som generalsekretær ikke har mottatt varsler om ungdomspartilederen.

– Dersom noen likevel har opplevd noe som er ubehagelig eller upassende i Unge Høyre, oppfordrer jeg dem til å ta kontakt med meg. Vi er en organisasjon hvor det skal være trygt å varsle. Alle skal oppleve å bli tatt på alvor og bli godt ivaretatt, forteller Sanner videre.

– Fortsetter i arbeids- og sosialkomiteen

ENIG I AVGJØRELSE: Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, sier at han er enig i Tonning Riises avgjørelse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg ble i dag gjort kjent med at Kristian Tonning Riise har trukket seg som leder av Unge Høyre. Jeg støtter Kristian i hans beslutning, sier parlamentarisk leder i Høyre Trond Helleland.

Helleland opplyser om at Tonning Riise vil fortsette som et av Høyres medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Generalsekretær i Høyre, John Ragnar Aarseth, forteller i en mail til NRK at han onsdag fikk meldingen om at Tonning Riise ville gå av.

– Jeg er ikke kjent med at det skal ha kommet varsler til oss i Høyre som skal ha opplevd ubehagelige oppførsel fra Kristian, men jeg er den siste tiden gjort kjent med de forholdene som ble redegjort for i kveld. Jeg syns han har tatt en modig og riktig avgjørelse på bakgrunn av de refleksjonene han selv har gjort seg.

I en pressemelding fra Høyre, opplyser partiet om at 1. nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, overtar som leder for ungdomspartiet fram til landsmøtet i juni.