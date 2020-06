Presidenten kallar dei valdelege opptøyane i USA for terrorhandlingar. Han krev at guvernørane må ta tilbake kontroll over gatene ved å setje inn nasjonalgarden.

Viss ikkje, vil han mobilisere det amerikanske forsvaret til å gjere jobben, sa Trump på ein pressekonferanse frå Det kvite hus.

– Eg vil setje inn det amerikanske forsvaret og raskt løyse problemet for dei. Eg handlar òg raskt og besluttsomt for å verne hovudstaden vår, Washington D.C. Det som skjedde i byen førre natta, var ei skam, sa han.

Han la til at portforbodet, som gjeld frå klokka 19, kjem til å bli strengt kontrollert.

SLÅST: Demonstrasjonar i Washington, ved Lafayette-parken i nærleiken av Det kvite hus Foto: STRINGER / STRINGER

Brukar lov frå 1807

Trump tek i bruk ei 213 år gammal lov, som gir han rett til å mobilisere amerikanske soldatar for å slå ned på dei landsdekkande demonstrasjonane, skriv CNN.

Den militære politistyrken kan komme frå Fort Bragg i Nord-Carolina eller Fort Belvoir i Virginia og kan komme til hovudstaden på få timar.

Presidenten viste til at «tusenvis av tungt væpna soldatar, militært personell og politibetjentar» blir sende til hovudstaden for å stoppe «opprør, vandalisme, plyndring, overgrep og den omsynslause øydelegginga av eigedom».

– Dei som truar uskuldige menneske og eigedom vil bli arresterte, tiltalte og dømde til dei strengaste straffene i lova. Eg vil at dei som organiserer denne terroren skal sjå at dei kjem til å bli dømde til strenge straffer og sone lange dommar i fengsel, sa presidenten.

President Donald Trump seier han mobiliserer alle tilgjengelege sivile og militære føderale ressursar for å slå ned dei valdelege demonstrasjonane. her er han fotografert 1. juni utanfor Det kvite hus. Foto: Patrick Semansky / AP/NTB Scanpix

Brukte tåregass mot demonstrantane

Talen måndag kjem etter dagar med demonstrasjonar mot politivald og rasisme som har eskalert til valdelege opptøyar og samanstøytar med politiet.

Samtidig som presidenten talte frå Det kvite hus, rydda politiet gatene utanfor for demonstrantar ved bruk av tåregass.

– Vi kan ikkje tillate at fredelege demonstrasjonar druknar i valdelege opptøyar, sa Trump.

Politiet brukte tåregass for å få vekk demonstrantane framfor St. John's Episcopal kyrkja utanfor det kvite hus 1. juni. Foto: Jose Luis Magana / AFP

Han har vorte kritisert for ikkje offentleg å ha kommentert krisa dei siste dagane. Trump har brukt Twitter til å kalle demonstrantar for anarkistar og angripe guvernørar som etter hans syn ikkje har slått hardt nok ned på demonstrasjonane.

– De kjem til å sjå ut som ein gjeng idiotar, sa han til guvernørane i dei hardt ramma delstatane.

Han fekk svar frå guvernøren i New York, Andrew Cuomo:

– Det heile er et realityshow for presidenten. Det er skammeleg, tvitra Cuomo.

Obama støttar fredelege protestar

Tidlegare president Barack Obama fordømmer bruk av vald under protestane mot rasisme og politivald i USA.

I eit essay på Medium.com skriv Obama at dei valdelege demonstrantane er ein liten minoritet som skader samfunnet dei vil verne. Han rosar fredelege demonstrantar, og ber dei bruke kreftene på å få til reelle endringar i det amerikanske samfunnet.

Ein politimann klemmer Ein demonstrant som hjelper til under ein demonstrasjon i Atlanta 1. juni. Foto: John Bazemore / AP

Biden: Trump bruker militæret mot det amerikanske folket

Trump bruker det amerikanske militæret mot det amerikanske folket, seier Joe Biden, som truleg blir Demokratenes kandidat i haustens presidentval.

Biden skriv på Twitter at president Trump er ansvarleg for bruk av tåregass og gummikuler mot fredelege demonstrantar.

– For våre barns skuld, for vårt lands del, vi må vinne over han. Eg meiner det når eg seier dette: Vi kan berre klare det saman, skriv Biden.

Minst 5600 arresterte

De kraftige demonstrasjonane etter at George Floyd døydde, har ført til minst 5600 arrestasjonar i amerikanske byar.

Det viser ei oppteljing nyhetsbyrået AP har gjort basert på pressemeldingar frå ulike politiavdelingar, Twitter-meldingar og rapportar i media.

ATLANTA: Dei kraftige demonstrasjonane mot politivald og rasisme har ført til minst 5600 arrestasjonar. Bildet over er frå Atlanta i Georgia. Foto: Ben Gray / AP / NTB Scanpix

Demonstrasjonane starta etter at Floyd døydde 25. mai i Minneapolis. Han døydde ifølgje obduksjonsrapporten som familien har bestilt, av kveling som følgje av trykk mot nakken og ryggen då ein politimann pressa den afroamerikanske 46-åringen i bakken i fleire minutt. Det skjedde sjølv om Floyd sa han ikkje fekk puste og slutta å bevege seg. Betjenten er sikta for drap.

Arrestasjonane har kome i takt med at demonstrasjonane har vorte meir og meir valdelege, og etter at president Trump har bede lokale styresmakter om å vere tøffare mot demonstrantane.

I Minneapolis har 155 menneske vorte arresterte. I storbyane er tala enda høgare, med nærare 800 i New York og over 900 i Los Angeles.