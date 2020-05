46-åringen døde etter at politiet pågrep ham i Minneapolis 25. mai. Familien til Floyd har nå engasjert en egen patolog. De krever at kroppen hans obduseres på nytt.

Årsaken er den foreløpig obduksjonsrapporten som ble utarbeidet kort tid etter Floyds død. Der skriver rettsmedisinerne at de ikke finner fysiske tegn på kroppen som viser kvelning eller stengte luftveier.

Opplysningene kommer frem i siktelsen mot en av politimennene. Der kommer det også frem at politiet hadde knærne på nakken til Floyd i åtte minutter og 46 sekunder. To minutter og 53 sekunder av dette var etter at han fremsto som livløs.

George Floyd døde etter en pågripelse i Minneapolis 25. mai. Nå krever familien at han obduseres på nytt. Foto: Christopher Harris / AP

Hardhendt behandling

De foreløpige undersøkelsene fra rettsmedisinerne, viser at dødsårsaken kan være en kombinasjon av hardhendt behandling fra politiet under pågripelsen, en underliggende hjertelidelse og eventuell ruspåvirkning.

(Originaltekst: Mr. Floyd had underlying health conditions including coronary artery disease and hypertensive heart disease. The combined effects of Mr. Floyd being restrained by the police, his underlying health conditions and any potential intoxicants in his system likely contributed to his death).

Det kan ta uker å få svar på om Floyd var påvirket av rusmidler gjennom blodprøver.

George Floyd ble undersøkt av leger på Hennepin County Medical Center etter at han døde.

.

Politibetjenten Derek Chauvin er siktet for forsettlig drap på George Floyd.

Ingen tillit

Familien til George Floyd slår fast i en uttalelse at de ikke har tillit til politiet i Minneapolis. Floyds etterlatte anklager politiet for å fabrikkere opplysninger som har påvirket rapporten om mulig dødsårsak.

Familien har derfor bedt patologen Michael Baden om å foreta en ny obduksjon.

Det er ventet at resultatene vil legges frem i løpet av neste uke, ifølge Fox News.

Michael Baden påpeker at Floyd ikke hadde noen problemer av helsemessig karakter før pågripelsen. Det skriver avisen The New York Daily News.

I politirapporten som ble skrevet etter hendelsen, oppga tjenestemennene at de i forkant av hendelsen mottok opplysninger om Floyd. Det ble antydet at han kunne være ruspåvirket.

Tipset av butikkansatt

Polititjenestemennene rykket ut for å pågripe George Floyd etter tips fra en butikkmedarbeider. Vedkommende ringte politiet etter at 46-åringen skal ha forsøkt å bruke noe butikkmedarbeideren mente var en falsk 20-dollarseddel for å kjøpe sigaretter.

Demonstranter i Los Angeles i California. Foto: MARK RALSTON / AFP

Polititjenestemannen Derek Chauvin er pågrepet og siktet for forsettlig drap. De tre andre tjenestemennene som var involvert i hendelsen har alle blitt oppsagt med øyeblikkelig virking. Det er foreløpig ikke tatt ut noen siktelse mot dem.

En av dem oppholder seg sammen med sin familie i Minneapolis, mens de to andre har forlatt byen. De befinner seg på ukjent sted, ifølge Minnesota-avisen Star Tribune.

Dødsfallet til George Floyd har skapt voldsomme reaksjoner i USA. Flere byer herjes nå av opptøyer, demonstrasjoner og omfattende plyndring. I Oakland i California ble minst to polititjenestemenn skutt under urolighetene. Det skjedde lørdag. En av dem skal være drept.