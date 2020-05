Rasende etter samtale med Trump

– Det gikk fort. Han ga meg ikke sjansen til å få snakke. Jeg forsøkte, men han ignorerte meg. Han ville ikke høre på hva jeg hadde å si. Jeg forsøkte å si at jeg vil ha rettferdighet, forteller George Floyds bror, Philoinse Floyd.

Det er TV-kanalen MSNBC som har intervjuet broren.

I intervjuet forteller Philoinse Floyd også om sorgen og savnet etter sin bror. Under TV-intervjuet begynner han å gråte er sterkt preget av det som har skjedd.

Han mener det er helt uforståelig at broren døde i etterkant av at han ble pågrepet av fire polititjenestemenn. Under pågripelsen ble George Floyd liggende på bakken i flere minutter. En av tjenestemennene presset samtidig et kne mot Floyds nakkeregion som flere ganger ropte at han ikke fikk puste.

I den foreløpige obduksjonsrapport heter det at George Floyd ikke hadde noen fysiske tegn på kvelning. Det er likevel en generell oppfatning om at Floyd fortsatt ville vært i live hvis polititjenestemennene ikke hadde latt han blitt liggende på bakken.

– Jeg elsker min bror og jeg kommer aldri til å se ham igjen. Min bror fortjente ikke dette, sier han.

Donald Trump ringte til George Floyds bror. Philoinse Floyd hevder at Trump ikke ønsket å lytte til ham. Foto: TASOS KATOPODIS / AFP

Krever dødsstraff

Philoinse Floyd krever at alle de fire tjenestemennene som var involvert i pågripelsen av broren blir straffet. Han mener også at de bør få den strengeste straffen som er mulig å få i USA.

– De bør dømmes for drap og få dødsstraff. Vi kan ikke ha dem ute i gatene. Vær så snill og arrester dem, sier Philoinse Floyd.

George Floyd døde etter en pågripelse i Minneapolis 25. mai. Foto: Christopher Harris / AP

Han anklager polititjenestemennene for drap og hevder broren «ble utsatt for en henrettelse.»

Kun den ene av tjenestemennene er foreløpig siktet etter hendelsen. 44-årige Derek Chauvin anklages nå for forsettlig drap. Også Chauvins egen familie har reagert på hendelsen.