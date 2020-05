En video av pågripelsen er blitt spredd på sosiale medier. Videoen som også er publisert i en rekke amerikanske medier viser en afroamerikansk som ligger på bakken med en politimann over seg. Politimannen presser kneet ned mot nakken til mannen.

Mannen stønner og sier flere ganger at han ikke får puste. Flere øyenvitner roper og ber politimannen om å løsne grepet.

Amerikanske medier har identifisert mannen som George Floyd. Mannen i 40-årene døde mandag kveld av skadene.

BLOMSTER: Flere la tirsdag ned blomster i nærheten av stedet der en mann mandag døde etter en pågripelse i Minneapolis i USA. Foto: Kerem Yucel / AFP

Har fått sparken

Minneapolis' ordfører Jacob Frey opplyste tirsdag at fire politifolk som var involvert i pågripelsen har fått sparken.

– Dette er den rette beslutningen, tvitret etter at byens politi tirsdag ettermiddag kunngjorde at de fire politifolkene hadde fått sparken.

Da var det gått bare timer siden et øyenvitne hadde lagt ut en video på internett som viste mannen under pågripelsen. På videoen ba mannen for sitt liv. Han sa at han ikke fikk puste.

– Å være svart i USA burde ikke være en dødsdom. Vi så en hvit politimann presse kneet sitt inn i en svart manns hals i fem minutter. Fem minutter. Når man hører noen be om hjelp, så skal man hjelpe. Denne politimannen sviktet på den mest grunnleggende menneskelige måten, skrev Frey på Twitter.

Har startet etterforskning

Mannen som ble pågrepet, var mistenkt for svindel i en matbutikk. Han motsatte seg pågripelsen, opplyser politiet.

Minneapolis' politisjef Medaria Arradondo har varslet etterforskning av pågripelsen. FBI har også iverksatt etterforskning.