Nordmenn må derfor belage seg på at de dyre strømregningene vil vedvare.

Inga Nordberg, direktør for energi og konsesjonsavdelinga i NVE sier i et intervju med NRK at NVE-prognosene viser at det er stor sannsynlighet for høye strømpriser ut året.

– Det vi ser er at man må være forberedt på at det blir høye priser på et mye høyere nivå enn vi er vant til. Ikke bare i vinter, men også i sommer og kanskje neste vinter, sier hun.

Avdelingsdirektør i NVE, Inga Nordberg. Foto: NVE

Avdelingsdirektøren sier at prisene vanligvis faller mye utover våren, men selv om prisene trolig vil gå noe ned også denne våren, vil det mest sannsynlig fortsatt være høyt prisnivå gjennom året.

– Betyr det vinterpriser på sommeren?

– Ja, vi tenker det er fornuftig å være forberedt på det. At man får tilnærmet vinterpriser også på sommeren

To faktorer som spiller inn

NVE presiserer at det er knyttet stor usikkerhet til prognosene. Hun sier at det er to faktorer som avgjør om det blir slik som NVE spår. Det ene er om gassprisen vil fortsette å holde seg høy. Det andre er ressurssituasjonen, om det blir mye snø og regn.

Når det gjelder utviklingen i gassprisen, gjør situasjonen i Ukraina det usikkert.

– Ogs å er det om vi får nok snø til å fylle opp magasinene. Vannmagasinene er lave nå og det er lite snø i fjellet, men det kan forandre seg fort, sier hun.

– Mener dere regjeringen må forberede seg på å forlenge strømstøtten?

– Jeg tenker at det er naturlig at det er en av tingene de bør se på fremover.

Strømkrise

Strømprisene har i en lang stund vært rekordhøye. Det har skapt utfordringer for mange nordmenn. Både bønder og studenter har fortalt sine historier om hvordan dyre strømregninger har skapt problemer.

Det er ikke bare husstander som har fått kjenne på de dyre strømregningene. Blant annet ble fotballklubben Strømsgodset nødt til å stenge av undervarmen på fotballbanen på grunn av de dyre strømprisene.

Den midlertidige strømstøtten fra regjeringen, dekker 80 prosent av strømprisene over 70 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt i måneden. Støtteordningen varer foreløpig frem til mars 2022.

I en ny krisepakke som kom i januar, får studenter støtte på 3.000 kroner i stipend. Det opprinnelige forslaget var å på 40 prosent stipend, og resten lån.

Idretten og frivilligheten får også strømstøtte på 250 millioner kroner. Tilskuddet blir fordelt til kommuner som hadde gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWh i desember.

Men til tross for regjeringens milliardpakker, fortsetter protestene mot de skyhøye strømprisene.

Store prisforskjeller

Det har vært store forskjeller på strømprisene i Norge. I slutten av januar var strømmen i sør ti ganger dyrere enn i Midt- og Nord-Norge.

En av årsakene til at det er billigere strøm i nord er fordi det produseres mer strøm i nord enn det innbyggerne klarer å bruke.

RØDE TALL: Strømprisene har skapt hodebry for både privatpersoner og bedrifter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mandag blir det en snittpris i Nord-Norge og Midt-Norge på 0,15 kroner per kWh, og en makspris på 0,18 kroner.

I Sør-Norge blir det en snittpris på 1,22 kroner per kWh og en makspris på 1,36 kroner.