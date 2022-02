No kan studentar få straumstipend: – Høyrest ganske lite ut

– Når ein får 3000 kroner som skal vare i fleire månader, og ein får ei straumrekning som nærmar seg 2000 kroner berre på éin månad, så kan det bli litt lite, seier Markus Nyhus (21).

Han studerer idrettsvitskap ved Universitetet i Agder.

Nyhus har akkurat motteke e-post frå Lånekassen om at det er opna for søking, og heiv seg rundt. Han har ikkje vore i tvil om at han skulle søke.

Studentar og vaksne elevar i vidaregåande skule kan søke Lånekassen om straumstipend på 3000 kroner.

Budsjettet strekk ikkje til

Om Nyhus fekk bestemme ville han landa på å auke støtta med ytterlegare to-tre tusen kroner.

Medstudent Emma Bulie (22) har også tenkt å søke.

Ho fortel at straumrekninga har vore så høy i vinter at det har gått på kostnad av utgiftspostar til andre formål, og det er ikkje sikkert pengane strekkjer til framover heller.

– At beløpet er ein eingongssum som skal vare frå januar til juni høyrast ganske lite ut, seier ho.

– Stipendet kjem på toppen av regjeringa si kompensasjonsordning for høge straumprisar, som alle norske hushaldningar får, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Bulie har i liten grad sett seg inn i andre straumstøtteordningar, men er glad for at det finst fleire moglege måtar å løyse problemet med høge prisar på.

Les også: Staten betaler nesten hele strømregningen til Arild (54)

Alle monner drar

Sjølv om støtta gjerne kunne ha vore høgare, er studentane klare på at alle monnar drar.

– Dette vil sårt hjelpe mange studentar. Særleg dei som har stått utan jobb lenge, og som smått byrjar å komme seg på beina igjen når samfunnet opnar, seier leiar i Studentorganisasjonen i Agder, Kristian Fredrik Meyer Ødegård.

Kristian Ødegård seier straumstøtta vil sårt hjelpe mange studentar. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Ordninga gjeld for studentar i høgare utdanning og fagskule, og vaksne elevar i vidaregåande skule som tek imot lån i 2022.

I tillegg må studentar og elevar dokumentere at dei har straumutgifter som ikkje er inkludert i husleiga.

Linea Tungland (21) skal ikkje søke på straumstøtte, da ho ikkje kvalifiserer seg til å ta imot beløpet.

– Eg er så heldig at eg har straum inkludert i leiga, så det er ikkje relevant for meg akkurat nå.

Linea Tungland er takksam for at ho har straum inkludert i husleiga. Ho prøv å ta omsyn til økt utgift for utleigar ved å vere obs på unødig bruk av lys og varme. Foto: Aleksandra Olsen / NRK

Flyttar dusjen ut

Ho er takksam for å sleppe den ekstra utgifta, da ho høyrer om mange som har fått dyre rekningar på over 1800 kroner.

– Eg hadde heilt klart søkt om eg betalte straum for separat, seier ho.

For at straumrekninga ikkje skal bli så dyr for utleigar prøver Tungland å vere obs på bruk av lys og varme.

Nyhus fortel at å ta dusjen på treningssenter er eit konkret tips fleire studentar tyr til.

Les også: Ble bedt om å dusje kortere: – Vi er to ganske skjeggete karer

Pengar på konto raskt

Studentar som får stipend kan vente seg pengar på konto ganske raskt.

– Stipendet vert utbetalt i løpet av eit par dagar etter at avtala er signert, seier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke.

Også norske studentar i utlandet kan søke om straumstipend.

– Det er også ei gladnyheit at Lånekassen har godkjent ekstra betalingsutsetting for koronapandemien, til og med i år, seier Ødegård i Studentorganisasjonen.