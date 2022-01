– Prisen ligger nå på et slikt nivå at foreningen rett og slett ikke kan bære det. Vi har hatt en tett dialog med utviklingsavdelingen i toppfotballen, og til sammen har vi besluttet at vi blir nødt til å stenge av undervarmen på fotballbanen. Det er dramatisk, kjempealvorlig.

Det sier daglig leder i Strømsgodset IF, Ingvild Dyve til NRK søndag formiddag.

Denne helgen har det vært krisemøte i Strømsgodset. Strømprisene har vært hastesak i hovedstyret. Strømsgodset IFs forrige strømregning var på over 600.000 kroner.

Det er nesten fem ganger så mye som på samme tidspunkt i normalåret 2019. Da var den på 130.000 kroner.

– Det er en realitet at skal vi ha denne utgiften gående i vintermånedene så er det sjanseløst, sa Dyve til NRK tidligere i uken.

Det skulle altså bare gå noen dager før støpselet ble plugget ut.

– Vi har snakket med strømleverandøren. Regningen for januar er allerede på 244.000 kroner, sier Dyve.

Nå blir det bare Godset, uten strøm.

Kraftig kostnadsøkning

– Dette er svært bekymringsfullt. Mange idrettslag står i en svært vanskelig økonomisk situasjon og har små økonomiske reserver, kommenterer Nils Einar Aas, generalsekretær i Idrettsforbundet.

Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund, frykter konkurser men håper å se lyset i tunnelen snart. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Idrettslagenes strømkostnader var i gjennomsnitt to og en halv gang så store i november og desember 2021 som året før, opplyser Idrettsforbundet.

Mange idrettslag eier egne anlegg, og enkelte idrettslag melder om en kostnadsøkning på over en halv million kroner på to måneder.

– De høye strømkostnadene kan føre til stenging av anlegg, redusert aktivitet, høyere medlems- og aktivitetskostnader, og i verste fall konkurs for enkelte anleggseiere, sier Aas.

Strømprisene skaper vanskeligheter for mange. Også landets idrettslag. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Ikke normalt nivå

Resultatene Norges idrettsforbund legger frem er hentet fra en intern undersøkelse de har gjennomført blant idrettslagene i hele landet.

357 idrettslag har besvart undersøkelsen så langt.

Resultatene skal sendes til Kulturdepartementet som «dokumentasjon og grunnlag for videre dialog og oppfølging».

– Det er ingenting som tyder på at strømprisene kommer tilbake til et normalt nivå denne vinteren. Det er derfor viktig at regjeringen nå kommer på banen med en kompensasjonsordning for idretten og annen frivillighet, sier Aas og avslutter optimistisk:

– Dette er noe vi har tro på at de vil gjøre.

Til nå har Idrettsforbundet tatt opp saken med finansministeren, kulturministeren og olje- og energiministeren, samt to stortingskomiteer.

Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, sa følgende til NRK fredag kveld:

– Vi kommer om kort tid tilbake til det med en løsning som kan avhjelpe disse frivillige aktørene

– For vår del er det for sent. Regningen har allerede kommet. Vi klarer ikke en sånn til. Det må skje noe lynkjapt, poengterer Dyve.

Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel

– Veldig, veldig vondt

Rundt 400 barn og unge har tilknytning til Strømsgodset IF. I tillegg kommer 130 som er under utviklingsavdelingen til toppfotballen.

– Hva skjer nå når strømmen slås av?

– Det er dette vi har vondt av. Det er en bydel med svært få aktivitetsflater for barn og unge. Når fotballen nå ryker har vi et kjempeproblem. Man kan jo si at man burde ha tenkt sånn og slik med valg av underlag og dekke, men sånn er realiteten. Det må vi forholde oss til, svarer Dyve.

Å slå av strømmen på banen innebærer nemlig store utfordringer. Når man slår anlegget helt av, «brukes en enorm mengde energi for å få det opp og gå igjen».

– To måneder med det her så er det kroken på døra. Vi har ikke likviditeten til å bære det, sier Ingvild Dyve. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det er også et regnestykke. Det andre er at hvis banen blir slått av og blir brukt ved kuldegrader, og det er fukt i matta, vil den rett og slett bli ødelagt, forklarer Dyve som legger til at det ville blitt en ny kostnad man ikke ønsker.

– Nei, det her gjør veldig, veldig vondt, sier en fortvilet daglig leder i Strømsgodset om situasjonen.

Nå krysser hun fingrene for Idretts-Norge og håper på snarlig hjelp fra de folkevalgte.

Norges idrettsforbund tror ikke Strømsgodsets situasjon er unik, dessverre.

– Det vil nok komme flere sånne hendelser snart.