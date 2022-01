I dag samlar folk seg i 12 byar over heile landet for å demonstrera mot straumprisane som den siste tida har skote til vêrs.

Frå Arendal i sør til Harstad i nord blir det protest.

– Det er alltid dei fattige som må lida. Det er eg forbanna på, derfor gjer eg dette, seier Alex Hole.

Han har gått frå å slenga drit på Facebook, til å nå stå bak demonstrasjonen i Stavanger.

Det var dei høge straumprisane og eit solid spark bak frå tanta på ein sundagsmiddag som måtte til for å få han ut av godstolen.

Her er demonstrasjonane Ekspandér faktaboks Oslo (17-19)

Kristiansand (16-18)

Stavanger (16.30-18)

Bergen (15-18)

Harstad (17.30-19)

Fredrikstad (15-18)

Kongsvinger (15.30-17)

Arendal (16-18)

Skien (16-18)

Moss (17-19)

Sandefjord (18-20)

Gjøvik (17-19) Kjelde: Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm»

Starta på Facebook

– Ho klaga på at eg berre slengde drit, og aldri engasjerte meg skikkeleg. Nå skal eg motbevisa at eg berre sit bak tastaturet på Facebook. Nå skal eg ut å faktisk gjera noko, seier han.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) får krav om lågare straumprisar frå leiaren av Industriaksjonen Remy Penev. Foto: Trond Lydersen / NRK

Derfor har han dei siste dagane jobba både natt og dag med å få demonstrasjonen opp på føtene, og han er ikkje åleine. Det blir arrangert tilsvarande demonstrasjonar over heile landet.

– Me demonstrerer for dei som har minst. Me vil ha meir likskap, og det var jo det me trudde me skulle få med den nye regjeringa, seier Hole.

Bak demonstrasjonane står Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm». Ei gruppe med meir enn ein halv million medlemmar.

Dette kravet leverte Industriaksjonen i Oslo til olje- og energiministeren.

Det er venta at fleire tusen personar vil gå i demonstrasjonstoga.

Vil ha tak på straumprisane

Engasjementet er stort, men Hole har likevel eit tydeleg ønske om at dette må bli noko meir enn ein protest mot dei høge straumprisane.

– Me vil få til dialog. Det er alt for mykje dritkasting. Spesielt på internett. Det vil me ikkje ha noko av. Nå vil me fiksa dette, det gjer me ikkje ved å slenga drit.

– Kva er løysinga på straumkrisa då?

– Det skal eg vera forsiktig med å uttala meg bastant om. Men eg vil ha eit tak på straumprisen, og at me kutter kablane til Tyskland. Det er ikkje Noreg si oppgåve å gjera Tyskland grønt, seier han.

Alex seier sjølv at han til tider har vore tøff i kjeften bak tastaturet. Nå ønsker han dialog. Foto: Anders Haualand / NRK

Får støtte

Alex Hole får gode skotsmål frå profilerte politikarar. Stortingsrepresentant Mimir Kristjansson (R) synest det er fantastisk at så mange vanlege folk engasjerar seg i politikk.

– At ein som aldri har lete stemmen sin bli høyrt nå blir ei viktig politisk kraft er fantastisk. Eg er glad for alle som engasjerer seg i politikk, seier han.

Kristjansson skal sjølv halde appell under demonstrasjonen. Hans hovudkrav er å få innført ein makspris på straum i Noreg.

I ein post i gruppa blir folk som ikkje skal demonstrere bedne om å skrive inn eit bål eller ei hand for å vise sin støtte til dei som skal gå i demonstrasjonstog. Den tel per no over 5000 kommentarar.