Tror dette blir en del av fremtidens veibygging

Saken oppsummert Nye Veier planlegger et prøveprosjekt med solcelleanlegg langs den nye firefelts motorveien i Lyngdal i Agder.

Selskapet venter nå på nødvendige tillatelser og konsesjon for å bygge ut for solkraft.

Beregninger viser at Nye Veier kan spare om lag 60 millioner kroner årlig fra 2045 dersom alle veiprosjekter får egenprodusert strøm.

Regjeringen er positive til tiltaket, og vurderer fortløpende tiltak for å effektivisere konsensjonsprosessen for energianlegg.

Daglig leder i solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, ønsker raskere saksbehandlingstid for slike prosjekter.

Energiminister Terje Aasland har sendt et forslag til endring i både energiloven og energilovforskriften på høring, for å legge til rette for mer effektiv konsensjonsprosess og raskere utbygging av lokal energiproduksjon.

– Energiproduksjon kan bli en del av fremtidens vei, sier Magne Bye.

Han er avdelingsleder i Nye Veier.

Langs nye E39 i Lyngdal i Agder ønsker de å gå i gang med et prøveprosjekt med solcelleanlegg.

Magne Bye håper at siden av E39 i Lyngdal som blir bygd kan bli brukt til å produsere energi. Foto: Lars Eie

– Her i Herdal har vi store sidearealer til veien. Disse områdene kan vi bruke til å produsere strøm, forteller Bye og ser ut over veien som åpnes neste år.

Venter på tillatelse

Langs skråningene på sørsiden av firefelts motorveien ønsker selskapet å bygge solcelleanlegg. Slike arealer blir i dag ofte ikke brukt til noe spesielt.

Det vil Nye Veier gjøre noe med.

– Hvis vi tar den største skråningen her så tilsvarer det energiforbruket til cirka 100 eneboliger, sier Magne Bye til NRK.

Nå venter de på nødvendige tillatelser og konsesjon til å bygge ut for solkraft.

Energiminister Terje Aasland forteller at regjeringen er positiv til tiltaket til Nye Veier.

– Skal vi klare å nå målene vi har satt oss for klimagassutslipp og bedre arealbruk er det nødvendig å tenke nytt, sier han.

Kan spare millioner

Bye sier at strøm kan bli en mangelvare på sikt. Strømmen kan også bli dyrere.

– Nå undersøker vi løsninger. Vi bruker mye strøm på veiene til lys, vifter i tunnelen og annet teknisk utstyr, sier han.

Utbyggingen av den nye veien i Lyngdal er i gang og Magne Bye mener arealet på siden har stort potensial. Foto: Lars Eie

I dag betaler Nye Veier omtrent 10 millioner kroner i strømregning på flere veistrekninger.

– I 2040 vil strømregninga vår være omtrent seks ganger hva den er i dag, sier Magne Bye.

NRK forklarer Solkraft Solkraft Solkraft utgjør en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men er i rask vekst.

Energi fra solceller står for 0,7% av all kraftproduksjon i Norge.

I dag finnes det to dedikerte solkraftverk i Norge. Solkraft Solkraftverk kan deles i anlegg som er knyttet til strømnettet og frittstående anlegg, som tradisjonelle hytteanlegg.

De fleste er montert på tak hos private og industri, og dekker primært eget forbruk. Solkraft Anleggene knyttet til nettet vokser mest.

Ved utgangen av 2023 var det litt over 600 MWp solkraft knyttet til nettet i Norge, viser tall fra Elhub. Solkraft Når det er snakk om installert effekt for solkraft snakker man om MWp. MWp står for megawatt-peak, og brukes for å beskrive merkeeffekten til solkraftanleggene. Det vil si hvor mye effekt anleggene leverer under standard testforhold. Kilde: NVE og Statnett Forrige kort Neste kort

Selskapet har gjort beregninger som viser at de kan spare om lag 60 millioner kroner årlig fra 2045 dersom alle veiprosjekter får egenprodusert strøm.

– Hvilke fordeler gir det å være selvforsynt med energi?

– Det gir oss en større beredskapsevne lokalt. Vi unngår også å belaste strømnettet, slik at andre kan få brukt strømmen. På sikt vil vi kunne redusere strømkostnadene våre, slik at vi kan bruke mer penger på å bygge god og trygg vei.

Vil ha raskere behandling

Trine Kopstad Berentsen er daglig leder i solenergiklyngen.

Hun synes det er positivt at arealene bortover veien kan bli brukt til å produsere strøm.

Nye veier ønsker å gå i gang med et prøveprosjekt på den nye firefeltsveien i Lyngdal. Foto: Lars Eie

– Det er et kjempegodt tiltak. Det er et eksempel på at det skjer veldig mye spennende innenfor samferdsel, sier hun.

Hun skulle ønske det var raskere saksbehandlingstid for slike prosjekter.

– Vi tror at det er veldig viktig at det er en «fast track» for sllike prosjekter. Vi må berømme aktørene for å dra det i gang. Vi mangler en politisk marsjordre inn i NTP slik at man får en tydelighet og politisk styring for hvordan vi skal ta i bruk nedbygd areal – også til strømproduksjon.

Energiminister Terje Aasland forteller at regjeringen vurderer fortløpende tiltak for å effektivisere konsensjonsprosessen for energianlegg.

– Energidepartementet sendte 26. juni et forslag til endring i både energiloven og energilovforskriften på alminnelig høring. Det skal blant annet legge til rette for mer effektiv konsensjonsprosess og raskere utbygging av lokal energiproduksjon, sier han.