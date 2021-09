Enkelte steder i Sør-Norge har ikke vannmagasinene vært tørrere på 20 år. Statskraft varsler 50 prosent høyere pris.

Har tatt på ullsokker

– Hvis det fortsetter sånn må jeg plutselig jobbe litt mer tror jeg. Og tusle rundt med enda flere ullsokker på.

ULL: Student Vemund Følstad Breivik har flere par ullsokker klare, for å komme seg gjennom en vinter med høye strømpriser. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

Jusstudent i Lillehammer, Vemund Følstad Breivik, er en av mange studenter som er bekymra for de rekordhøye strømprisene.

Hjemme på hybelen har han funnet frem skistrømper og ullgenser, og forbereder seg på en kald vinter, hvor han må spare strøm.

Han har fått med seg at spotprisen er på drøye kronen per kilowatt, mer enn 5 ganger så dyrt som for et år siden.

– Jeg tror det vil merkes på økonomien til mange studenter.

GRAF: Så enorm er forskjellen på strømprisene i år (i grønt) sammenlignet med i fjor (i gult). Foto: Nordpool

Frykter enda flere forbrukslån

Leder for studentorganisasjonen i Innlandet, Gesine Fischer, snakker daglig med studenter som sliter med økonomien.

– Studenter må ta opp forbrukslån for å betale regningene.

Nå med de skyhøye strømprisene frykter hun de får det enda tøffere.

– Jeg er jo redd for at det skaper store bekymringer og at enda flere må ta opp forbrukslån.

Strømprisene krøp oppover allerede sist vinter. Det ga høye strømregninger for mange studenter som bodde privat, eksempelvis over 10.000 kroner fordelt på tre, sier Fischer. Og hun poengterer:

– Når strømregningen er vanskelig å håndtere for en vanlig husstand, kan man jo tenke seg hvordan det er for studenter som lever i fattigdom.

Hun krever nå tiltak og en hjelpende hånd til studentene.

– Det som må gjøres er å endelig øke stipendet, slik at studenter får økonomien til å gå rundt. Så må vi bygge flere studentboliger. Her i Innlandet har de som leier bolig av studentsamskipnaden strøm inkludert i leien.

– Går utover studiearbeidet og den psykiske helsen

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari-Elisabeth Kaski mener man nå med sette inn et krafttak for studentene.

STUDENTKRAV: Kari-Elisabeth Kaski sier at studenters dårligere økonomi påvirker studiearbeidet og helsa. Hun mener studentstøtten nå må opp. Foto: SV

Hun sier studentøkonomi vil bli en del av regjeringsforhandlinger og påpeker at SV har programfestet å øke studiestøtten betydelig.

– For mange studenter har altfor dårlig økonomi. Det går utover både studiearbeidet og den psykiske helsen.

Kaski har også en appell til strømselskapene.

– Jeg vil på det aller sterkeste oppfordre strømselskapene til å gi langsiktige betalingsutsettelser og gode nedbetalingsplaner, sånn at folk unngår å ta opp forbrukslån.

Administrerende direktør i Energi Norge har følgende oppfordring til Jonas Gahr Støre, for at strømregninga for folk skal bli mindre.

Gir strømsparetips

FJORDKRAFT: Nils Petter Benjaminsen sier mange nordmenn nok må spare inn på både lys og varme når så høye strømpriser setter inn. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

Krafthandler Nils Petter Benjaminsen i Fjordkraft sier det er to hovedårsaker til at strømprisene er så høye.

– Den største årsaken er at det er så lite vann i magasinene i Sør-Norge. For det andre er det økte bensinpriser i Europa. Både kull, gass og Co₂-priser er veldig høye for tida.

Han er klar over at mange får det tøffere på grunn av strømprisene.

– Når prisene tre- og firedobler seg får det store konsekvenser for lommeboka, det er det ingen tvil om. Vi må hjelpe kundene våre så godt vi kan, for eksempel ved å spare strøm.

Han sier at de to enkleste måtene å spare strøm på er å stå litt kortere i dusjen, eller å skru ned temperaturen i rommet.

Mange dager med ullgenser

Tilbake på studenthybelen er Vemund Følstad Breivik beredt på å gjøre alle sparetiltak som trengs.

Med deltidsjobb i tillegg til jusstudiene tror han at økonomien skal gå rundt, men han belager seg på noen ekstra skift, og mye varme klær.

– Jeg får håpe de høye prisene ikke fortsetter, men det ser jo sånn ut. Jeg tror det kan bli mange dager i vinter med ullgenseren på.

