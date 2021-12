En lang dusj, eller ti kopper kaffe?

Nå som strømprisene stiger til nye rekordhøyder, kan det være lurt å ha en oversikt over hva som faktisk bruker mest strøm.

Her får du en liten gjennomgang:

Suveren 1. plass: Oppvarming

Det som bruker desidert mest energi i en bolig er oppvarmingen. Enova anslår at i snitt 55 prosent av strømforbruket i en bolig går til å varme den opp.

– Det kan variere fra 30–40 prosent i en godt isolert bolig, til 70–80 prosent til en stor og dårlig isolert bolig, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova Svarer.

De anslår at en husstand på 120 m² med tre personer bruker rundt 12.000 kWh i året på å varme opp boligen.

Med 1,6 kr/kWh i Sør-Norge ville altså denne husstanden bruke nærmere 20.000 kroner i året på å varme opp boligen.

Forrige uke er de høyeste ukesprisene vi har sett i Norge de siste 10 årene.

Paasche har noen råd for å redusere strømregningen.

– Har du mulighet til å senke temperaturen én grad i boligen, så gjør det. Det er en besparelse på 5 prosent. Men man kan selvsagt ikke gå rundt og fryse hvis det blir tilfellet. Alle rom trenger dessuten ikke å være like varme – gangen trenger ikke å være like varm som stua for eksempel. Ulike temperatursoner kan spare en del.

Varmtvann er dyrt

Ingenting er i nærheten av strømforbruket til oppvarming, men på en klar andreplass kommer varmtvannet. Rundt 15 prosent av strømforbruket i norske husstander går til oppvarming av vann.

Den samme husstanden som Enova anslår vil bruke 12.000 kWh i året på oppvarming, kommer til å bruke rundt 3600 kWh på dusjing, bad, oppvask for hånd, og andre ting som krever varmere vann.

En bevisstgjøring rund varmtvannsforbruket kan derfor være smart, mener Paasche.

En 10 minutters dusj bruker rundt 6 kWh. Med en strømpris på 1,6 kr/kWh vil hver slik dusj koste rundt 10 kroner.

– En sparedusj kan halvere forbruket. Dessuten kan man også skru ned trykket på dusjen. Det er også lurt å skru av vannet hver gang man såper seg inn, sier Paasche og legger til at en begrensning av antall dusjer per dag kan være lurt dersom det er mulig.

Han anbefaler alle å bruke kaldt vann der de kan.

– Skyll for eksempel tallerkener i kaldt vann. Oppvaskmaskinen tar seg av vasken, sier Paasche.

Elbil på tredje

Dersom du har elbil, vil den komme på tredjeplass på forbrukslista. Ifølge energirådgiveren har elbil i snitt et forbruk på rundt 0,2 kWh per kilometer. Så dersom du kjører 10000 kilometer med bilen i åren, så vil strømmen koste deg 2000 kroner. Ifølge SSB lå gjennomsnittlig kjørelengde for elbiler på 12200 kilometer i 2020.

– Elbilen bruker forholdsvis lite energi. En person kan bruke like mye strøm på varmtvann som en elbil som kjører 10.000 kilometer, sier Paasche.

– Bytt til LED-belysning

Dersom du ikke har elbil, så er det belysning som også krever mye strøm i boligen din. Ifølge Enovas tall bruker denne familien på tre rundt 900 kWh i året på å lyssette leiligheten på 120 kvadratmeter. Dette kan fort bli en utgift på rundt 1000 kroner eller mer i året med dagens strømpriser.

Paasches viktigste tips hvis du ønsker å spare noen ekstra kroner på belysning: Skift ut halogenspoter med LED-belysning.

– LED-belysning reduserer nemlig strømforbruket med rundt 80–90 prosent sammenlignet med halogen, forklarer han.

Årsaken til den store forskjellen er fordi en stor andel av energibruken til halogenspotene går til varme.

– De aller fleste halogenpærene ligger rett oppunder taket, så de får ikke utnyttet den varmen så godt, sier Paasche.

Når oppvarming står for rundt 50–60 prosent av strømforbruket, varmtvann for rundt 20 prosent og belysning for rundt 10 prosent, er det ikke mange prosent igjen til andre ting.

Regjeringen lover: Milliardpakke mot strømprisene

Avfeier myter om kaffetrakting

Noen tror kanskje de kan spare mye ved å stå opp på natta for å trakte kaffe når strømprisen er på sitt laveste. Den myten avviser Paasche. – Det er tull. Én liter bruker cirka 0,11 kWh på å koke opp. Man sparer kanskje to øre på det, sier han.

Ifølge nettsidene til strømbørsen Nord Pool var strømprisen i Oslo natt til torsdag 9. desember på sitt laveste fra rundt klokken 02.00 til klokken 04.00. Da lå prisen på rundt 1,15 kr/kWh. Mellom klokken 08.00 og 09.00 torsdag, var prisen oppe på 1,39 kr/kWh. Det innebærer likevel kun to øre forskjell på grunn av en kaffemaskins lave strømforbruk.

Energieffektive hvitevarer

Hvitevarer som vaskemaskin og oppvaskmaskin blir bedre og bedre og bruker mindre energi. Ifølge energirådgiveren så går det mer energi å ta oppvasken for hånd enn å bruke oppvaskmaskin. En vaskemaskin bruker rundt 0,5 kWh per vask på 40 grader, mens en 60-gradersvask bruker det dobbelte. Men en tørketrommel kan være litt «dyrere» å bruke. En runde kan fort trekke 3 kWh. Så selv om det blir små summer, kan man spare litt på å la klærne tørke på den gammeldagse måten.

– Du kan henge opp klær til tørk dersom man har mulighet, sier Paasche.

Heller ikke induksjonsplatene er energisluk som mange kanskje tror.

Kokeplater og ovn bruker rundt 370 kWh til sammen i året, ifølge Enova. Det vil si en utgift på 300–400 kroner i året, hvis vi legger årets strømpriser til grunn.

