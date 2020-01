Norske soldater kan bli kastet ut av Irak

– Vi er forberedt på mange scenarioer som kan komme til å utspille seg, sier major Kim André Kaspersen til NRK.

Kaspersen og de andre norske soldatene er en del av operasjon Inherent Resolve. Sammen med andre koalisjonssoldater er de plassert ved Al Asad-leieren i Anbar-provinsen.

Den norske styrken består av om lag 70 personer.

I IRAK: Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit), utenfor sine pansrede patruljekjøretøy kalt Dingo, i Al-Assad, Irak. Norge har om lag 70 personell i området. Dette bilde er fra 2016. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret / Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

I kjølvannet av droneangrepet som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad, har retorikken mellom USA, Iran og Irak tilspisset seg.

Søndag samlet den irakiske nasjonalforsamlingen seg.

– Nasjonalforsamlingen har stemt for å be regjeringen om å avbryte sin forespørsel om hjelp fra den internasjonale koalisjonen til å bekjempe IS, sier nasjonalforsamlingens leder Mohammed Halbusi i en uttalelse søndag.

Seinere søndag kveld opplyste generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato har innkalt de allierte til hastemøte om situasjonen i Midtøsten. Møtet finner sted mandag og vil bli holdt på ambassadørnivå, opplyser en talsperson for alliansen til nyhetsbyrået DPA.

SORG OG SINNE I IRAN: En iransk kvinne sørger over general Qasem Soleimani som ble likvidert på ordre av president Donald Trump 3. januar. Nå venter verden på Irans gjengjeldelse. Foto: Wana News Agency

Vil ramme militære mål

Den militære rådgiveren til Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei sier til CNN at Irans svar på USAs likvidering av generalen vil komme mot militære mål.

Hossein Dehghan sier USA må aksepterer reaksjoner etter deres handlinger. Iran sier at de har identifisert 35 amerikanske mål i regionen.

Major Kim André Kaspersen. Foto: Forsvaret

Major Kaspersen sier til NRK at det ikke har vært noen konkrete trusselhendelser mot den internasjonale militærleiren, men erkjenner at Al Asad-leieren nå kan være et potensielt mål.

– At basen vi er en del av kan bli angrepet er selvfølgelig en mulighet. Nå er amerikanske styrker lokalisert i ganske mange plasser i verden, så et angrep kan forekomme en annen plass, sier Kaspersen til NRK.

Vil diskutere Norges nærvær

Kaspersen sier at sikkerhetssituasjonen ikke tilsier at det vil bli nødvendig med noe evakuering av basen, og at styrkene føler seg trygge der de er.

En eventuell evakuering vil i så fall engen skje som følge av en politisk beslutning eller eskalering i trusselbildet.

– Akkurat det scenarioet jeg ikke for meg at kommer til å utspille seg sånn situasjonen er nå, sier han til NRK.

Norske myndigheter vil diskutere det norske militære nærværet i Irak med landets myndigheter, fastslår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi har registrert avstemningen i det irakiske parlamentet og vil drøfte med irakiske myndigheter hvilken betydning dette vil få for det norske styrkebidraget. Vi har kontakt om saken med våre partnere i anti-ISIL-koalisjonen. Vi er i Irak på invitasjon fra den irakiske regjeringen, sier Bakke-Jensen til NTB.