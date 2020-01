Forsvaret: Avbryter opptrening av irakiske sikkerhetsstyrker

Siste: Iran sier at de vil hevne drapet på general Soleimani, og at 35 amerikanske mål i regionen har blitt identifisert. Følg utviklingene i konflikten her.

– Styrkene i Irak har nå fokus på å ha kontroll på situasjonen i nærområdet og egenbeskyttelse, sier talsperson Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK.

Norge har om lag 70 personell i Anbar-provinsen i Irak, som inngår i Operation Inherent Resolve. Det norske forsvaret har bidratt med styrker i Irak siden 2015 og er en del av en amerikanskledet koalisjon som trene opp de irakiske sikkerhetsstyrkene i kampen mot IS.

I går kveld ble det kjent at beredskapen til de norske styrkene er hevet ytterligere som følge av urolighetene i regionen.

Det norske bidraget i Anbar-provinsen er å trene irakiske sikkerhetsstyrker. Nå settes denne opptreningen på vent, bekrefter forsvaret.

DREPT: Den iranske generalen Qasem Soleimani er drept i et amerikansk angrep i Bagdad. Her fotografert i september 2016. Foto: AP

– Beslutningen om å sette opptreningen på hold tatt i løpet av det siste døgnet, som følge av sikkerhetssituasjonen som eskalerte etter nyttårsaften og etter angrepet der den iranske generalen ble drept, sier Brynjar Stordal til NRK.

Stordal sier at de norske styrkene vil bli værende i Irak og at de ikke har opplevd noen hendelser i nærområdene sine som følge av den anspente situasjonen i landet.

Også de tyske, danske og svenske bidragene i Irak stoppes nå midlertidig.

– Vi følger kontinuerlig med på situasjonen og vurderer hele tiden når opptreningen kan starte opp igjen, sier Stordal.

I starten av desember I år ble leieren hvor de norske soldatene er utstasjonert utsatt for et rakettangrep. Ingen ble skadet, men angrepet førte til at de norske soldatene måtte oppholde seg i et tilfluktsrom i flere timer fram til situasjonen ble avklart.

Angrepet forårsaket store materielle ødeleggelser.

– Trusselnivået i området er høyt. Det har det vært de siste ukene og månedene, uttalte talsperson Ivar Moen ved FOH etter angrepet.

Vil straffe amerikanere

General Gholamali Abuhamzeh i den iranske revolusjonsgarden uttalte i forbindelse med markeringen av drapet på general Soleimani at Iran vil hevne drapet.

Generalen sier at det har blitt identifisert 35 «vitale» amerikanske mål i regionen.

Abuhamzeh, som leder styrkene i den sørlige provinsen Kerman, skal blant annet ha identifisert angrep mot skip i Persiabukta. Et annet potensielt mål er Tel Aviv i Israel, advarer generalen.

– Iran vil straffe amerikanere uansett hvor de befinner seg innenfor Teherans rekkevidde, sier Abuhamzeh ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Talspersoner for militsgruppen Hizbollah som holder til Libanon, nabolandet til Israel, varsler også at drapet på generalen vil bli hevnet, skriver Reuters. Også Jemens houthimilits har sagt at USAs droneangrep vil hevnes.

Trapper ned IS-jakt

En amerikansk forsvarskilde sier til nyhetsbyrået AFP at den amerikanskledede koalisjonen som bistår irakiske soldater i jakten på IS-krigere i området har blitt nedskalert i etterkant av fredagens droneangrep på den iranske generalen Qasem Soleimani.

– Vi har økt sikkerheten og defensive tiltak ved irakiske militærbaser som huser koalisjonstropper, sier den amerikanske militærkilden til AFP.

Lørdag gikk mange tusen ut i gatene i Bagdad, kledd i svart. De bar på irakiske flagg og flagg tilhørende Iran-støttede militser som var lojale til Soleimani.

Et helikopter følger prosesjonen fra oven. Statsminister Adel Abdul-Mahdi og andre ledere deltar i markeringen.