Raketter traff flybase i Irak der norske soldater er stasjonert

Den norske styrken gikk i dekning rundt klokken 0530 onsdag morgen, norsk tid, ved flybasen Ain al-Asad vest i Irak.

– Vi fikk først en tidlig varsling på systemet i leiren. Like etterpå traff titalls raketter inne i selve baseområdet, forteller kaptein og styrkesjef Andreas Hultgren til NRK.

Han forteller at det hele opplevdes som dramatisk, men at de har gode prosedyrer ved slike hendelser.

– Vi er godt trent og har vært forberedt på dette en god stund. Selve basen er også godt rustet mot nedskytning av raketter. Vi har personlig verneutstyr og gode prosedyrer ved slike hendelser, sier han.

KLARE FOR NYE OPPDRAG: Vi er klare for oppdrag som følge av denne hendelsen eller ved potensielle nye hendelser, sier kaptein og styrkesjef Andreas Hultgren ved basen i Irak, til NRK. Foto: NRK

Ikke uventet

Alle i den norske styrken kom seg i dekningsrom og oppholdt seg der til det var trygt å komme ut igjen.

– Relativt kort tid etter på har vi kontroll på hele styrken. Vi kommer oss ut for å bistå i søk etter sårede personer og eksplosiver som ikke har gått av, eller andre materielle skader, forteller Hultgren.

Styrken er en såkalt Quick Reaction Force (QRF), som er hurtig reaksjonsstyrke, som handler etter et operasjonsmønster de er godt forberedt på.

Norske soldater har vært vakter ved dronebasen Ain al-Asad siden 2017. En ny kontingent kom dit senest i februar. Det er 30 soldater stasjonert ved denne basen i dag.

– Det var en uvarslet hendelse hvor raketter slår ned i basen, det er helt klart alvorlig. Men for oss i den norske styrken, var det ikke uventet. Vi har prosedyrer for dette, forteller Hultgren.

Den norske styrken holder til i denne basen ved Ain al-Asad vest i Irak. Foto: Nasser Nasser / AP

Meldinger om én død person

Sikkerhetskilder meldte til AFP at én sivil konsulent for den USA ledene-koalisjonen døde av et hjerteinfarkt under angrepet.

Etter det jeg vet handler ikke dette om selve rakettangrepet, men av medisinske årsaker, sier Hultgren.

Han legger til at de ikke har fått meldinger om at noen har blitt såret eller drept som følge av eksplosjoner eller rakettnedslagene.

Det er for tidlig å kunne slå fast om hvilke type raketter og hvem som står bak angrepet.

Men vi ser trender i tiden, sier han.

Rakettangrepet i Bagdad kan gi en pekepinn mener han.

– Tradisjonelt vil jo noen også påberope seg angrepet. Koalisjonen jobber videre nå for å finne ut hvem som kan ha stått bak dette angrepet, sier Hultgren.

GODT FORBEREDT: De norske soldatene kom seg i sikkerhet i rakettangrepet i Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen i Vest-Irak Foto: FOH

Høy rapportering om trussel

Han forteller det har vært høy innrapportering om trussel i det siste.

I januar ble beredskapen ved koalisjonens baser i Irak hevet for de norske soldatene, etter en generell trussel om at det kan komme angrep.

Den norske styrken har allerede tatt noen grep for å ivareta egen sikkerhet.

– Stemningen blant de norske styrkene er selvfølgelig litt mer anspent. Det fremstår som betryggende for meg og mine soldater at det gikk slik som vi har forberedt oss på. Det er motiverende for oss alle å vite at den treningen vi har gjort hjemme i Norge, og som vi gjør generelt fungerer, sier han.

Fremover vi den norske styrken fokusere på å løse de oppgaver og oppdrag de får.

– Vi har det etter forholdene veldig bra.

Angrepet ved Ain al-Asad skjer to dager før Pave Frans besøker Irak. Paven vil gjennomføre sin reise uansett, melder nyhetsbyrået AFP.

