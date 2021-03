Komiteen vedtok enstemmig å holde renten uendret på null prosent på rentemøtet 17. mars.

Samtidig har sentralbanken snudd på utsiktene om når de igjen vil heve renten. I desember sa banken at renten vil settes opp først i 2022.

Nå skriver Norges Bank at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i løpet av andre halvår i 2021.

«Det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien, men det er utsikter til at aktiviteten vil nærme seg et normalt nivå tidligere enn anslått i forrige rapport», skriver sentralbanken i sin ferske pengepolitiske rapport.

Tiltak i 2021 har bremset økonomisk aktivitet

I rapporten skriver Norges Bank at til tross for økt smittespredning gjennom høsten, holdt samlet økonomisk aktivitet seg oppe, og var høyere enn sentralbanken anslo forrige rentemøte.

«Etter at koronautbruddet bidro til en markert nedgang i fjor vår, har den økonomiske aktiviteten hos Norges handelspartnere tatt seg betydelig opp,» heter det i rapporten.

Sentralbanken påpeker samtidig at nye smittetiltak på nyåret nok har bremset økonomisk aktivitet i Norge.

«Tiltakene påvirker særlig tjenester knyttet til kultur, overnatting, servering og transport, samt deler av varehandelen i østlandsområdet», skriver banken.

Styringsrente Ekspandér faktaboks Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Kilde: Norges Bank

Det vises også til utfordringene de koronastengte grensene skaper for virksomheter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Norge er nå inne i sin tredje smittebølge. Onsdag var smittetallene de høyeste noensinne, sykehusinnleggelsene øker, og flere av landets kommuner er helt nedstengt. I tillegg går vaksineringen treigere enn planlagt.

– Norge er fortsatt sterkt preget av pandemien. Og siste dagers utvikling tyder på at vi fortsatt har minst en motbakke foran oss før det går mot lysere tider, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen.

Boligprisvekst høyere enn anslått

I rapporten påpeker Norges Bank også at olje- og gassprisene har steget betydelig siden forrige rapport.

Oljeprisen har hentet seg inn igjen siden det kraftige fallet i begynnelsen av pandemien. I desember var den igjen over 50 dollar fatet.

Så langt i mars har den ligget over 60 dollar fatet – det sterkeste siden januar i fjor. Onsdag anslo dessuten Det internasjonale energibyrået at oljeprisveksten vil fortsette i årene som kommer.

Forrige rentemøte kommenterte banken det for tiden brennhete boligmarkedet, og justerte opp sine boligprisanslag for 2021. I hele fjoråret steg boligprisene med 8,7 prosent.

Siden desember har boligprisene skutt ytterligere fart. I februar var prisene opp 2 prosent.

Dette er også tema i den ferske pengepolitiske rapporten. Her skriver Norges Bank at boligprisene den siste tiden har vært høyere enn anslått.

– Øker faren for finansielle ubalanser

– Komiteen la også vekt på at boligprisene har steget markant siden ifjor vår. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, sier Olsen.

«Det har vært høy omsetning av boliger, og beholdningen av usolgte bruktboliger har avtatt markert», skriver banken.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund skriver i en e-post til NRK at han advarer mot en for tidlig og for sterk renteheving.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforening. Foto: CF-Wesenberg

– Selv om det er en åpenbar sammenheng mellom lave renter og høye boligpriser, forventer vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel bedres i løpet av våren og at den prisdrivende renteeffekten avtar når det snart har gått ett år siden styringsrenten ble satt ned til null prosent, skriver Geving.

Han påpeker at forutsigbarhet er viktig i en usikker tid for økonomien, og sier det vil være «kortsiktig og risikabelt» å bruke styringsrenten i et forsøk på å styre utviklingen i boligmarkedet.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen er uenig i rentesignalene fra sentralbanken.

– Tar for lite hensyn til pandemien og kronekursen

Han mener at Norges Bank tar for lite hensyn til at vi står i en pandemi og til en kronekurs som kan styrke seg for mye.

– Kronekursen som fra før av var under press fra bedrete likviditetsforhold globalt og av stigende kurser for råvarevalutaer, får nå særegen rentehjelp. Helt unødig!, skriver han i en epost til NRK.

– Vi får seg hva slags renteforskjell kronekursen tåler. Våre naboland later ikke til å heve renta før 2024, legger han til.

I går kveld holdt den amerikanske sentralbanken sin styringsrente uendret på null, og signaliserte at den ville holdes uendret ut 2023.

Det blir ingen endring i de såkalte bufferkravene til bankene som skal gjøre dem mer solide til å stå imot tap på utlån.

Uendret «støtpute» i bankene

Finansdepartementet har i dag bestemt at det følger Norges Banks råd om å holde den uendret på 1 prosent.

I praksis innebærer bufferen at bankene må holde tilbake penger for hver krone som lånes ut.

Bufferkravet ble kuttet kraftig for ett år siden da Norge stengte ned på grunn av pandemien, fra 2,5 – 1 prosent.

Bufferen er typisk høyere i gode tider, og lavere i dårlige tider. Sentralbanken signaliserer at bufferkravet kan bli satt opp i løpet av 2021.

Det ble skrevet historie da sentralbanken satte renten ned til null i vår. I de 200 årene Norge har hatt en sentralbank, har renten aldri vært så lav.

Gjennom hele koronaåret har renten forblitt på det historisk lave nivået.

Norges Bank viste da til at aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien. Tilbakeslaget ble forsterket av en den gang betydelig svekket oljepris.