Om noen år blir boliglånet ditt dobbelt så dyrt  

Det var null spenning knyttet til selve rentebeslutningen fra Norges Bank som ble offentliggjort torsdag morgen. Renta ble stående på null.

Spenningen dreide seg derimot om når sentralbanksjef Øystein Olsen ser for seg å sette i gang med rentehevingene. Og det blir ikke lenge til.

Fra et kriselavt og historisk nivå på null prosent, skal styringsrenten opp en eller annen gang etter sommeren – kanskje så tidlig som i september, men senest i desember.

Renten vil da stige til 0,25 prosent, ifølge de nye prognosene fra Norges Bank.

Slag i slag fremover

Så vil det gå slag i slag, med to rentehevinger i 2022, til 0,75 prosent. Man runder prosenten året etter, før man i starten av 2025 vil nå 1,5 prosent – rentenivået vi hadde før pandemien.

Det er selvfølgelig fortsatt et veldig lavt rentenivå, om man ser på historien. De aller fleste vil klare det helt fint.

Men løftet i lånerentene de neste årene kan likevel svi for mange.

Fra en boliglånsrente på 1,5 prosent i dag, vil lånerenten etter hvert doble seg til 3 prosent. Har du et boliglån på 5 millioner går rentekostnaden fra 75.000 kroner i året – til 150.000 kroner i året.

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

Hett boligmarked

Både 2020 og 2021 har vært preget av et usedvanlig hett boligmarked, spesielt i Oslo. Meglere melder om kupping av boliger, og bitte små leiligheter på rett over 20 kvadratmeter som selges for 3 millioner kroner.

Kvadratmeterprisene på enkelte objekter har krøpet opp til 150.000 kroner.

Å komme seg inn i boligmarkedet i hovedstaden har blitt nærmest umulig for mange, og har ført til panikk og desperasjon.

De hete budrundene har sannsynligvis trigget mange til å kjøpe dyrere enn de hadde tenkt, og dyrere enn de kanskje burde. Mange har makset alt de kan. Et rentedopet boligmarked kan ha satt mange i en vanskelig situasjon.

Gjorde dårlige kjøp forrige gang

I januar la Eiendom Norge frem tall som viste at da boligmarkedet var på topp sist gang, i fjerde kvartal 2016, gjorde mange et svært dårlig kjøp.

Fire av ti leiligheter under 40 kvadratmeter som har blitt solgt igjen siden den gang, har blitt solgt til en lavere pris enn de ble kjøpt for. Boligeierne har måttet selge med tap.

Regner man med salgsomkostninger er den reelle andel som solgte med tap enda høyere.

Strekker man seg for langt når markedet er hett, får man ikke nødvendigvis pengene igjen med det første.

Mindre hett marked

For nå kommer rentehevingene. Og er det noe man vet demper boligmarkedet, så er det rentehevinger, selv om det kommer til å gå stille og rolig for seg oppover.

I et intervju med NRK onsdag sier Finanstilsynets direktør at han er bekymret for utviklingen på boligmarkedet – og frykter at økte boliglånsrenter kan føre til at mange får problemer når rentene stiger igjen.

Han peker på muligheten for boligkrakk.

Det er viktig å understreke at Baltzersens jobb er å løfte slike bekymringer, uten at han nødvendigvis mener at det kommer til å slå til.

For noen kan det likevel komme til å svi.

Hvis boligmarkedet bare blir bitte litt mindre hett fremover, og man av ulike grunner kanskje må selge et objekt man kanskje akkurat har kjøpt, kan privatøkonomien fort bli ganske kjørt med et par hundre tusen i tap.