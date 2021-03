Drømmer om å kjøpe enebolig sammen: – Virker litt håpløst

– Det virker litt håpløst. Det kommer ut svært lite, og når det igjen er veldig høyt priset så er det ikke så veldig mye som blir aktuelt, sier Malin Thorsen Berg, som bor i Rælingen.

Sammen med kjæresten Magnus Finnestad har hun siden november i fjor vært på jakt etter en felles enebolig i Lillestrøm – men boligjakten har tatt mye lengre tid enn de tenkte.

– Utvalget er veldig lite. Det virker som om de som sitter på eneboligene der ute tviholder på dem. Jeg tror alle også vet at de sitter på en liten gullgruve, sier hun med et smil.

Begge eier egne boliger som de har tenkt å selge i forbindelse med deres felles boligkjøp.

Tør ikke selge først

Men å selge først har så langt ikke vært aktuelt.

– Man burde kanskje selge boligen man allerede har for å stå bedre i det økonomisk, men man tør nesten ikke selv med lang tid til overtakelse. For da kan man jo stå der uten bolig, hvis det ikke kommer noe aktuelt, sier hun.

– På ett eller annet tidspunkt kommer det nok ett eller annet som treffer. Men det tar lengre tid enn vi hadde sett for oss, sier Malin Thorsen Berg, som har lett etter ny bolig i fire måneder. Foto: Privat

Og nettopp det at få selger boligen sin før de kjøper en ny er noe som kjennetegner dagens boligmarked, sier Terje Buraas, administrerende direktør i eiendomsmeglerkjeden Dnb Eiendom.

Venter sterk prisvekst i februar

– I dag er det ingen som tør å selge boligen sin før de kjøper, i hvert fall i de store byene. For de vet ikke om de får tak i noe nytt. Vi så det samme i 2016, sier Buraas.

Gjennom 2016 økte boligprisene på landsbasis med snaut 13 prosent, og langt mer i de store byene, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Buraas sier at det i løpet av februar ble solgt om lag 5 prosent flere boliger enn tilsvarende måned i fjor, da det også var høy aktivitet i markedet.

– Vi har nå 11.000 brukte boliger å velge i, mens det for ett år siden var 17.000. Det sier noe om presset i markedet. Det er et voldsomt press på de få objektene som ligger ute, sier Buraas.

– Siden i sommer har tiden det tar å selge bolig falt. Det er til de grader et selgers marked, sier Terje Buraas, administrerende direktør i Dnb Eiendom. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Han sier at to av tre boliger nå selges til prisantydning eller over på landsbasis. Andelen er vesentlig høyere i de store byene – og aller høyest i hovedstaden.

Februar er normalt en måned der prisene normalt har steget mellom 0,5 og 1 prosent på landsbasis.

Tallene fra DNB Eiendom viser en prisvekst på landsbasis over 1 prosent – over det som har vært en normal prisutvikling for måneden – og enda lenger opp på ettallet i Oslo.

– Dette er et rentedopet marked. Sammenlignet med våre tall fra i fjor så ligger det an til å bli en sterk måned, sier han.

Rekordmange salg i februar

Grethe Meier er styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i meglerkjeden Privatmegleren. Hun sier at kjeden aldri har solgt så mange boliger i februar noensinne, og at salgene går raskere enn før.

Klokka 11 onsdag legger Eiendom Norge frem statistikk for alle kjøp og salg av brukte boliger i Norge i løpet av februar måned.

– Vi kan vente oss en prisstigning som er høyere enn det som er vanlig for februar måned, i hvert fall hvis vi ser på våre tall. Bakgrunnen for det er at langt flere vil kjøpe bolig enn de som vil selge, og da blir det press på pris, sier Grethe Meier.

Hun sier at mye tyder på at det kommer flere boliger til salgs de kommende månedene, og håper prisveksten roer seg ned – og at vi får et sunnere boligmarked med bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Venter «sunnere» boligmarked fremover

– Vi ser at det også er rekord på oppdrag inn. Det tyder på at det er mye som skal legges ut nå på vårparten, og det er et signal om at vi begynner å nærme oss en mer normal situasjon i boligmarkedet igjen, hvor det ikke blir så stort press på de enkelte boligene.

– Det vil bli mye sunnere hvis det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel og at prisene ikke presses så mye i været.

Hun frykter ellers at politikerne griper inn i markedet. Det kan skape store prisutslag sier hun.

– Det er det som ofte kan være skummelt, hvis vi for eksempel får innstramminger i tilgangen på kreditt, da vil vi ofte få en brå nedgang i prisene, som brått snur når disse innstrammingene slippes opp igjen. Da får vi kunstige utslag i boligmarkeder som ingen er tjent med, sier Grethe Meier.