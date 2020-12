Oljeprisen over 50 dollar fatet for første gang siden før pandemien

Det er prisen på et fat nordsjøolje som igjen har klatret over 50 dollar fatet, etter et turbulent pandemiår.

Klokka 16.43 stiger oljeprisen med nesten 4 prosent.

Koronaviruset og sviktende etterspørsel etter olje har tynget oljeprisen i år. På det laveste var den nede i rundt 20 dollar fatet.

Men nå er en koronavaksine på trappene. I Storbritannia har vaksinasjonen allerede begynt, i USA er en godkjenning nært forestående. Det gir oljeprisen et løft, skriver CNBC.

Positivt vaksinenytt

Oljeanalytiker og partner Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities sier at oljeetterspørselen har vært lav blant annet på grunn av transportrestriksjoner og en dramatisk nedgang i flytrafikken. Men håpet om mer normale tider gjør at etterspørselen stiger:

– Vaksinenyhetene gjør det positivt på etterspørselssiden. Og OPEC gjør ting rimelig stabilt på tilbudssiden, sier Wiggen til NRK.

Forrige uke holdt landene i OPEC+ et møte, hvor de omsider ble enige om å øke oljeproduksjonen fra januar. Økningen var mindre enn ventet.

OPEC+ inkluderer alle landene i oljesamarbeidet OPEC, i tillegg til samarbeidsland som blant annet Russland.

– Markedet ønsket nok litt mer, at produksjonen ville forbli på de målene fra tidligere i år, slik at oljelagrene kunne bli mindre raskere. Samtidig, med vaksinenyhetene ser utsiktene på etterspørselssiden positive ut. Særlig i Asia virker det som om markedet kan absorbere ytterligere produksjon fra OPEC+, sier Wiggen.

Nadia Martin Wiggen er partner og oljeanalytiker i Pareto Securities. Foto: Jon Skille Amundsen

OPEC+ vil forsiktig øke produksjonen

De 13 Opec-landene møttes først mandag forrige uke. Men landene slet med å bli enige, og først torsdag kom beskjeden om at en avtale var på plass.

I vår greide medlemslandene i OPEC+ å bli enige om drastiske produksjonskutt for å demme opp for vårens dramatiske oljeprisfall.

Den forrige avtalen innebar et samlet kutt i oljeproduksjonen på 7,7 millioner fat per dag, med et noe mindre kutt på 5,8 millioner fat per dag fra 1. januar.

For Norge og norske oljeprodusenter er oljeprisøkningen godt nytt:

– Dette er et bra prismiljø for Norge. Høyere oljepris er alltid bedre for norske oljeprodusenter så lenge de ikke blir så høye at de amerikanske produsentene kan sette i gang en dramatisk økning av sin produksjon. Samtidig vil avtalen mellom Opec-landene holde oljeprisen stabil, sier Wiggen.

Prisen på amerikansk lettolje, som kalles WTI, stiger også på torsdag ettermiddag. I april kollapset prisen på WTI-oljen: på det tidspunktet betalte produsentene de som etterspurte oljen.