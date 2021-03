Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Totalt er det nå registrert 82.455 smittede siden pandemien startet, ifølge tall fra FHI.

Det er første gang det blir registrert over 1000 smittede på ett døgn. Den forrige toppen ble nådd 6. januar, med 930 smittede på ett døgn.

Kan være aktuelt å forsterke nasjonale tiltak

– Vi ser at den mer smittsomme virusvarianten fører til en kraftig økning i smitten, spesielt i Oslo. Derfor er det nødvendig med de strenge tiltakene som nå er i Oslo, Viken og en del andre områder med høy smitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK.

Han sier at hvis det kommer store utbrudd mange steder, vil det være aktuelt å forsterke de nasjonale tiltakene.

– Vi har tatt nasjonale grep der det er smitte. Men vi har fortsatt ulik smittesituasjon i hele landet. Det betyr at det er viktig at vi har strenge tiltak der det er smitteøkning.

Høie håper at tiltakene som er innført skal snu utviklingen.

– Vi ser at andre land som også har hatt dominant av den mer smittsomme virusvarianten, som Irland, klarte å snu utviklingen. Det er de samme virkemidlene mot dette viruset også, samtidig ser vi at vaksineringen går sin gang. Vi har passert over 700.000 doser, sier Høie.

448.355 personer har fått første dose av koronavaksinen. 257.405 personer har fått begge vaksinedosene og er dermed fullvaksinert.

– I motsetning til for et år siden, så har vi mer kunnskap om hva som virker mot smitten, vi er i gang med vaksineringen, og vi vet at dette vil ta slutt en dag, og har en plan for det. Og så har vi vist i Norge at vi klarer å snu den type situasjon før. Nå er vi inne i en tredje bølge, og jeg tror at man skal klare å snu bølgen en tredje gang.

Høie sier vi er inne i en tøff periode nå.

– Og det er viktig at vi klarer å snu utviklingen mot påske.

224 på sykehus

Så langt er det tatt rundt 4,2 millioner koronatester i Norge.

224 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

Til sammen er 641 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Høyeste tall i løpet av et døgn

I Oslo ble det registrert 495 koronasmittede det siste døgnet. Det er 214 flere enn onsdag i forrige uke. Det er det høyeste tallet registrert i løpet av ett døgn i hovedstaden, så langt under pandemien.

Totalt er 24.277 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) uttalte tirsdag til NTB at det ikke er tvil om at Oslo er inne i en tredje smittebølge. Han kaller situasjonen for alvorlig.

– Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste tida. Selv om vi har hatt svært strenge tiltak i Oslo i lang tid, har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar, sa Steen.

Smittetallene er høyest i bydel Stovner. Der ligger smittetrykket på 1414 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert 62 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Grorud og Alna. I bydelen Ullern er smittetallene lavest. Der er smittetrykket på 243 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Strenge tiltak

I Viken har alle de 51 kommunene innført strenge tiltak. Tiltakene rammer 1,2 millioner innbyggere i fylket, og mange hyttekommuner må stenge ned.

Tirsdag ble det strengeste tiltaksnivået videreført for flere kommuner i tidligere Vestfold fylke, samt at det ble oppjustert for de siste Vestfold-kommunene.

Regjeringen innførte også det strengeste tiltaksnivået for sju kommuner på Haugalandet i Rogaland. Tiltakene gjelder fra midnatt og til søndag 11. april.

– Det er stigende smitte med den engelske virusvarianten i flere av kommunene i Haugesund-området, og de melder om at situasjonen er utfordrende og uoversiktlig. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Tiltakene gjelder for kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Rogaland fylke, samt Sveio i Vestland fylke.