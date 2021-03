– Covid-19-krisen førte til et historisk fall i global oljeetterspørsel, men ikke nødvendigvis et fall som vil vare, sier IEA-sjef Fatih Birol i en pressemelding.

Fatih Birol er toppsjef i Det Internasjonale Energibyrået (IEA). Foto: Mandel Ngan / AFP

I rapporten «Oil 2021», som ble sluppet i dag, kommer Det Internasjonale Energibyrået (IEA) med nye anslag for verdens olje- og gassforbruk de neste fem årene.

Byrået skriver at verden er på full fart vekk fra Parisavtalens mål om utslippskutt. Skal klimamålene nås, må man sørge for en raskere overgang bort fra oljen enn det det ligger an til nå, heter det.

–Det forutsetter store politiske grep fra myndigheter i tillegg til at forbrukerne må legge om vanene sine, sier Birol.

Hvis ikke dette skjer, mener IEA at verdens oljeforbruk vil komme tilbake til nivåene før pandemien – og fortsette å stige.

En viktig forutsetning for anslaget er at vaksineringen mot covid-19 går noenlunde som planlagt. IEA legger til grunn at mesteparten av befolkningen i høyinntektsland er vaksinert inne utgangen av sommeren.

Veksten kommer i Asia

Hovedgrunnen til at oljeforbruket ligger an til å vokse seg større enn før pandemien, er den økonomiske veksten i Asia.

For mens oljeforbruket er ventet å falle i både Europa og Nord-Amerika, ventes den å øke markert Asia.

Økonomisk vekst og befolkningsvekst er begge med på å øke etterspørselen etter energi i land som Kina og India.

Slik kan forbruket kuttes

De to figurene over er hovedanslaget til IEA. Det vil si at det ikke ligger inne noen ekstra tiltak for å kutte forbruket av fossile brensler utover dagens politikk.

Byrået mener dog at det definitivt er rom for å kutte, men at myndighetene da må stille tøffere krav og samtidig legge til rette for noen endringer.

Raskere innfasing av utslippskrav i transport

Hjemmekontor tre dager i uka for OECD-land, to dager i ikke-OECD-land

Redusere forretningsreiser med fly med 50 prosent

50 prosent flere elbiler i 2026 enn i hovedanslaget

Redusere etterspørselen etter plast

Høyere avgifter på drivstoff

Kutte oljebruk til oppvarming på den nordlige halvkule

Dersom alle disse tiltakene blir gjennomført. vil etterspørselen etter olje falle med om lag 5.6 millioner fat olje per dag, mener byrået. Da vil i så fall oljeetterspørselen ikke komme tilbake til der den var før pandemien: