– Budrunden på denne leiligheten her var svært livlig, forteller eiendomsmegler Nyima Bruun i DNB Eiendom.

Hun har akkurat solgt en 20 kvadratmeter andelsleilighet i Trondheimsveien i Oslo sentrum for 2,3 millioner kroner. I tillegg til prisen må den nye eieren betale ned på sin andel av fellesgjeld på hele 627.828 kroner.

SOLGT: Dette er stua i den 20 kvadratmeter store andelsleiligheten som nylig ble solgt i Trondheimsveien i Oslo sentrum for 2,3 millioner kroner. Foto: NRK

Prisantydningen før visning lå på 2 millioner. Fire ivrige budgivere førte til at prisen til slutt ble så høy.

Med andel av fellesgjelden koster leiligheten nær 3 millioner, eller 2.987.000 kroner. Det betyr nesten 150.000 kroner per kvadratmeter.

– Med den prisveksten vi har hatt den siste året, er det ikke en hinsides pris, det er der markedet ligger, forklarer megleren.

Leiligheten er nyoppusset, men så liten at den ikke har plass til både seng og sofa. Selgeren hadde en madrass under sofaen som ble dratt ut for natten. Leiligheten består av et rom pluss gang og bad.

LES OGSÅ: Desperasjon i Oslos boligmarked

Finanstilsynet advarer

Det siste året har boligprisene steget bratt oppover.

Rekordlave renter under korona har ført til at det er svært billig å låne penger. Størst har prisveksten vært i Oslo med en oppgang på hele 15 prosent det siste året. Og veksten ser ikke ut til flate ut.

SSB spår at prisene vil stige med 9 prosent i år, men spår samtidig renteøkninger allerede i 2021, og at veksten i boligprisene vil avta noe.

Sjefen for Finanstilsynet liker ikke det han nå ser i boligmarkedet,

– Boligprisene har økt mye, og veksten i husholdningenes har gjeld økt svært mye. Dette bidrar til økt fallhøyde og risiko for finansiell ustabilitet, sier direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.

ADVARER: Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen frykter at høye boligpriser og rekordhøy gjeld hos unge kan bidra til finansiell ustabilitet og boligkrakk Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kan bli krakk igjen

Finanstilsynet har flere ganger advart mot boligprisutviklingen og den høye gjeldsveksten i norske husholdninger, og har ønsket å stramme inn folks muligheter til å lånefinansiere boligkjøpet.

Tilsynet har foreslått at folk ikke kan låne mer enn 4,5 ganger årsinntekten, men har ikke fått gjennomslag hos politikerne. Nå må bankene holder seg innen grensen på fem ganger inntekten når de innvilger boliglån.

Finanstilsynet er særlig bekymret for at så mange unge førstegangskjøpere tar opp for mye lån i forhold til inntekten sin og i forhold til boligens verdi.

Baltzersen minner om at vi har hatt krakk i Norge før, og det har skjedd i mange andre land tidligere.

– Det er en risiko i dette systemet for at vi kan få en kraftig renteøkning, som igjen fører til at folk får problemer med å betale gjelden sin. Dette kan føre til ringvirkninger i økonomien, og at det i sin tur blir en risiko for priskrakk i boligmarkedet dersom økonomien blir utsatt for sjokk, sier Baltzersen.

Selv ikke eiendomsmeglere tror at boligprisene vil fortsatte å stige i samme tempo som det har gjort.

– Det er selvsagt ikke et sunnhetstegn når boligene går så mye over prisantydning. Vi tror at markedet vil endre seg noe nå styringsrentene stiger, antagelig vil det ro seg ned. Det blir spennende tider å se, sier megler Bruun.