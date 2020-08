Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Arbeidet vil handle om å følge opp den samlede norske helseinnsatsen globalt. Min rolle blir å koordinere dette arbeidet og sørge for at vi er godt rustet for å få til internasjonalt samarbeid, sier Røttingen til NRK.

John-Arne Røttingen er lege og epidemiolog fra Bø i Telemark. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norges forskningsråd.

I april ba Røttingen Norge og Europa om å koordinere pandemi-tiltakene bedre.

Han har også tidligere jobbet mye med epidemier, og var sentral i arbeidet med å bekjempe ebolautbruddet i Vest-Afrika. Der ledet han en studie hvor en ny ebolavaksine ble prøvd ut i Guinea.

Lang erfaring

I det siste har han vært aktuell i nyhetsbildet i forbindelse med at han har ledet den globale styringsgruppen for en verdensomspennende studie av behandlingsmetoder og vaksiner mot covid-19.

– En del av arbeidet vil gå ut på å bidra til at verden utvikler, produserer og distribuerer en vaksine mot covid-19 slik at alle får tilgang. Stillingen er knyttet til det internasjonale arbeidet og Norges ønske om å bidra positivt til dette, sier Røttingen.

Når han begynner i Utenriskdepartementet som Norges globale helseambassadør, skal Røttingen blant annet følge opp den globale helseinnsatsen og norsk deltagelse i det internasjonale arbeidet med å bekjempe covid-19.

I dette arbeidet skal han samarbeide tett med både utviklingsministeren og utenriksministeren.

– Røttingens mangeårige engasjement, kunnskap og posisjon i det internasjonale miljøet vil være svært verdifullt i de krevende globale utfordringene vi står overfor, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein til NRK.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) er strålende fornøyd med at John-Arne Røttingen har sagt ja til å bli Norges globale helseambassadør.

– Topper laget

Han mener at Norge historisk sett har vært blant de ledende på global helseinnsats, og at det er viktig å videreføre og styrke innsatsen på dette feltet.

– Når vi allerede har investert så mye i utvikling så trenger vi å toppe laget for å sikre at vi kommer i mål. Vi viser nå at vi mener alvor når vi snakker om rettferdig fordeling av vaksine. Dette er det viktigste vi gjør i år og det kommer til å få stor betydning, sier han.

En viktig del av arbeidet til Norges nye globale helseambassadør vil være å bruke det omfattende nettverket sitt til å forsøke å få på plass rettferdige fordelingsmekanismer, slik at de fattigste landene ikke kommer langt bak i vaksinekøen.

– Hvis ikke man får de mekanismene på plass, vil en pandemi fortsette å sirkulere i samfunnet fordi utviklingsland ikke får den beskyttelsen. Hvis vi vil få samfunnet opp å gå igjen, så er det beste og viktigste å ikke bare tenke på oss selv, sier Ulstein.