Koronavaksinen vil koste maks 360 kroner

Det er Seth Berkley, administrerende direktør i GAVI, som leder det internasjonale samarbeidsprosjektet COVAX, som sier at en prislapp på 40 dollar (360 kroner) er det aller høyeste av alternativene som nå diskuteres.

Berkley avviser påstander fra EU-kilder forrige uke som hevdet at vaksinealliansen ville gå for en pris på 40 dollar for verdens rikere land. Han fremholder at de ikke har landet på en pris ennå.

– Det er et stort antall tall som diskuteres, og de har gått ut med det aller høyeste tallet. Og det tallet er maksprisen vi vurderer for høy-inntektsland, ikke en fastsatt pris, sier Berkley i et intervju med Reuters.

COVAX ledes av GAVI og Verdens helseorganisasjon, og har som mål å sikre verdens borgere rask tilgang til en vaksine mot koronaviruset når den er klar.

MAKSPRIS: Seth Berkley i GAVI, som leder det internasjonale samarbeidsprosjektet COVAX, sier at en prislapp på 40 dollar (360 kroner) er det aller høyeste av alternativene som nå diskuteres. Foto: Ruben Sprich / Reuters

Det er foreløpig 163 vaksinekandidater i utvikling rundt om i verden, hvorav 23 som har gått videre til testing på mennesker, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). En lovende vaksinekandidat er blant annet under utvikling på universitetet i Oxford.

Planen er å levere mer enn 2 milliarder doser til landene som har meldt seg på innen utgangen av 2021. GAVI opplyser at mer enn 75 land har vist interesse for å slutte seg til COVAX. Norge er blant landene som deltar.

Ifølge Berkley er de forskjellige vaksinene så tidlig i test-fasen at prislappen ikke kan fastsettes. Det avhenger også av om hvorvidt det vil holde med en eller to doser, samt hvor og hvordan vaksinene produseres.

– For å være ærlig er det mer sannsynlig at vi kan få lavere priser med tanke på det store volumet vi prøver å få tilgang til, sier Berkley.

Vaksinekappløp

I kampen om å vinne vaksinekappløpet står ikke bare folkehelse på spill, men også penger og prestisje.

I forrige uke ble det kjent at USA anklager kinesiske hackere for å ha stjålet forretningshemmeligheter knyttet til utvikling av koronavaksine.



USA, Storbritannia og Canada har også anklaget russiske hackere for det samme. Russland avviser dette.

Samtidig hevder det russiske statlige investeringsfondet RDIF at landet kan bli det første som masseproduserer en godkjent vaksine.

Aftenposten-kommentator Christina Pletten mener at «stormaktene driver et skittent spill om koronavaksine».

– Det er en bekymring for at man begynner å se tendenser til en «vaksinenasjonalisme», og det er virkelig det siste man trenger i en slik situasjon som verden er i nå, uttalte Pletten i Dagsnytt 18 i forrige uke.