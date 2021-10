Norge har fått ny regjering

I vandrehallen på Stortinget ble landets nye regjering vist fram for folket. Arbeiderpartiet får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte. (Se oversikt nederst i artikkelen)

Jonas Gahr Støre får en krevende start på sin regjeringstid. I går ble fem mennesker drept i Kongsberg. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Dette er en dag jeg har sett fram til, sa Jonas Gahr Støre. Men drapene i Kongsberg har kastet skygger over dagen. Støre la til at det som har skjedd er grufullt. Han berømmet politi og helsevesen for den jobben de nå gjør etter drapene.

Støre får med seg 18 statsråder i den nye Ap-Sp-regjeringen. Ti av dem er kvinner.

– En spesiell dag

Etter et aller første statsrådsmøte med kongen og kronprins, kom den nye regjeringen ut på Slottsplassen. Der ble den møtt med hurrarop og blomster.

Også her ble angrepet i Kongsberg tema da statsministeren talte:

– Det er en spesiell dag å ta ansvaret på. I dag går mine første tanker til Kongsberg og de berørte der.

Deretter var det tid for å gjenta noen av valgløftene.

– Vanlige folk over hele landet skal nå oppleve at deres liv, deres drømmer skal stå øverst på dagsorden. De som opplever at de har kommet i andre rekke skal nå se at de blir hørt, sa Støre.

Så fortsatte han med å si at han er stolt over det laget han kan presentere.

F.v. arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på Slottsplassen etter den nye regjeringens første statsråd på slottet. Foto: Heiko Junge / NTB

Her er noen på det nye laget:

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) finansminister.

Påtroppende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på vei inn i møte på Stortinget. Foto: Mats Rønning / NRK

– Han har lang fartstid og er en stødig politiker. Han har erfaring fra Stortingets finanskomite de siste to periodene. Det kommer godt med når han nå skal inn og ta ansvar i finans, sa statsministeren da han viste fram sitt mannskap.

Hadia Tajik (Ap) arbeids- og integreringsminister.

– Hun får en av de viktigste oppgavene i denne regjeringen med å få flere i jobb, integrere og konkludere og redusere forskjellene.

Anniken Huitfeldt (Ap) utenriksminister.

– Hun er en av de mest erfarne på bredden i Arbeiderpartiet. Hun kan sikkerhetspolitikk og vet hvor Norge står, sa Støre. Selv sa Huitfeldt at med økt stormaktsrivalisering er det viktigere enn noen gang å ta vare på norske interesser.

Emilie Enger Mehl (Sp) justisminister.

Emilie Enger Mehl blir tidenes yngste justisminister. Foto: Mette Vollan / NRK

– Hun har mastergrad i rettsvitenskap, og har sittet i utenriks- og justiskomiteen. Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi her har fått en visjonær og handlekraftig politiker som tar fatt på dette feltet, sa Støre om regjeringens 28 år gamle justisminister.

Tonje Brenna (Ap) kunnskapsminister og Jan Christian Vestre (Ap) blir næringsminister. De var begge på Utøya.

– Vi får to statsråder som var på Utøya 22. juli, og som var med å ta AUF og Arbeiderpartiet videre. De var partibyggere – de er byggere i dette landet politisk. De har viet sitt liv til det. Og for oss så er det å se både lyden og uttrykket av en ny generasjon i denne regjeringen en inspirasjon i den oppgaven vi går løs på, sa Jonas Gahr Støre.

Espen Barth Eide (Ap) klima- og miljøvernminister.

– Det er en kjempeoppgave. Klimakrisen og naturkrisen er rammen rundt all politikk. Vi har kort tid på oss når vi skal gå fra en fossil til en fornybar økonomi, fra en bruk og kast økonomi til en sirkulærøkonomi. Det har vi et godt program for å gjøre, som griper inn i alle sektorer, sa Eide til NRK.

Sandra Borch (Sp) landbruks- og matministerminister.

– Jeg vet at jobben starter allerede nå, det er mye som det skal ryddes opp i. Men jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg er fra gård selv, og er opptatt av landbrukspolitikk.

Anette Trettebergstuen (Ap) kultur- og likestillingsminister.

– Dette er min drømmejobb. Jeg er opptatt av at vi skal legge fram et nytt kulturløft, at vi skal fortsette å bygge kulturen over hele landet. Så er jeg også opptatt av ytringsfrihet, selve bunnplanken i demokratiet vårt, journalistikken og de frie medienes vilkår, sa hun.

Marte Mjøs Persen (Ap) olje- og energiminister.

Bjørn Arild Gram (Sp) kommunal- og distriktsminister.

Odd Roger Enoksen (Sp) forsvarsminister.

Rørt Erna Solberg takket av

En rørt Erna Solberg takket for åtte år som statsminister, og ønsket den påtroppende regjeringen lykke til etter sitt siste statsråd.

– Kanskje det aller viktigste å si i dag, er lykke til til dem som skal overta. Vi, de fleste av oss, kommer til å gå i opposisjon og utfordre dem, men vi ønsker dem lykke til. For Norge trenger regjeringen som er i stand til å bygge samfunnet vårt fremover. Så først og fremst, tusen, tusen takk for at vi i åtte år har fått lov å gjøre denne jobben.

Ap-Sp-regjeringen: