I dag presenterte Jonas Gahr Støre landets nye regjering. Da ble som ventet Odd Roger Enoksen presentert som statsråd.

Enoksen kommer fra jobben som administrerende direktør ved Andøya Space. Han har tidligere vært både kommunalminister fra 1999 til 2000, og olje- og energiminister fra 2005 til 2007.

Og nå får han det øverste ansvaret for å avvikle basen for maritime patruljefly i hjemkommunen Andøy.

Senterpartiet gikk til valg på å reversere vedtaket, og ble belønnet med 54 prosent av stemmene i vesterålskommunen.

Forbannet Andøy-ordfører

På Hurdalsjøen i går kom «dommen»:

Andøya flystasjon nevnes ikke med et eneste ord i den nye regjeringsplattformen.

Dermed vil det militære eventyret som startet på Andøya i 1957 være over når Forsvaret avvikler basen i 2023.

Ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp) sa i går at han er skuffet over sitt eget parti etter gårsdagens nyheter.

– Med tanke på hva som har stått i programmet, og det som er uttalt i valgkampen, så må jeg si at jeg er skuffet. Veldig skuffet. Det er veldig trist på vegne av Senterpartiet, og på vegne av Ap og Sp sin troverdighet i forsvarspolitikken. Men mest av alt er jeg jo forbanna.

– Kan han roe gemyttene?

Redaktør Tony Gulla Sivertsen i Andøyposten tror Enoksen kan være et bra valg for Andøy.

– Gitt at Senterpartiet ikke klarte å holde løftene sine, så tror jeg dette er en grei løsning for andøysamfunnet.

– Han kjenner forholdene godt og behovene til de ansatte, kommunen og næringslivet.

– Det er et godt spørsmål. Jeg skal ikke spå hva som skjer.

– Nå skal han fullføre nedleggelsen av Andøya flystasjon. Det blir spesielt?

– Det blir det nok. Han har hatt klare meninger om at flystasjonen burde opprettholdes.

Må ha avklaring før jul

Redaktør Sivertsen har nå noen klare forventninger til den nye forsvarsministeren.

– Det som er viktig for andøysamfunnet fremover, er at han som forsvarsminister innen relativt kort tid kommer med en avklaring på hva som skal skje med arealene på flystasjonen.

– Vi har et nedleggingsvedtak som sier at den skal avhendes i sin helhet, men det har man skjønt at ikke skjer. Nå har vi en kommune og et næringsliv som venter på hva man får tilgang til. Jeg forventer at han har avklart dette før han reiser hjem på juleferie.