Nav har ikke betalt en krone til de 2400 som har fått feilbehandlet sakene sine

– Nå begynner vi saksbehandlingen av de første sakene som vi har identifisert, sier innsatsleder Magne Fladby i Nav.

Vi er inne i tredje uken etter at trygdeskandalen ble avdekket.

– Det går altfor tregt. Det virker som det er handlingslammelse. Det burde være enkelt for Nav å rydde opp i dette . Med dagens datasystem burde det være nødvendig med bare noen tastetrykk for å rette opp i feilene de har gjort, sier advokat Olav Sylte.

Magne Fladby avviser at Nav jobber tregt.

JOBBER SAKTE: Advokat Olav Sylte mener Nav jobber alt for sakte med å rette opp feilene de har gjort overfor dem som har vært anklaget for trygdesvindel Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Noen av sakene er komplekse, og gjelder opphold både i EØS-området og andre steder. Vi er opptatt av å gjøre alt skikkelig slik at saksbehandlingen blir riktig, sier Fladby

Flere trygdeadvokater NRK har vært i kontakt med forteller om klienter som er utålmodige og som forventer at Nav rydder opp raskt i feilene de har gjort.

Navs innsatsgruppe har i løpet av de siste ukene stoppet trekk for 175 personer, de har hatt en nedbetalingsordning på penger som Nav mente de skyldte staten etter angivelig trygdesvindel. Nav har også vært i kontakt med flertallet av de dømte. Men ingen av disse har foreløpig fått noe penger utbetalt.

BREVET FRA NAV: Her er brevet som 375 personer har fått fra Nav denne uken Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Gjøre alt riktig

Nav sendte denne uken ut brev til 370 personer som kan være rammet av trygdeskandalen.

– Dette er de 370 sakene vi har identifisert, sier Fladby.

– Hvorfor sender dere ikke ut til samtlige 4200 som dere har sagt kan ha fått feilbehandlet sakene sine?

– 4200 er et anslag. Vi har fortsatt ikke identifisert alle disse, og antall saker kan dermed bli større, sier Fladby

I brevet fra Nav til folk som har vært anklaget for trygdesvindel står det:

« Du kan være blant dem som er berørt av denne feilen da du mottok ytelse. Vi vil derfor gjøre en ny vurdering av saken din. Vi kan ikke si sikkert om du er berørt av denne feilen, før vi har vurdert saken din.»

Nav vet altså ikke om samtlige saker fører til at folk får igjen penger.

I brevet står det også: «Du trenger ikke gjøre noe. Du vil få et nytt brev fra oss når saken er endelig vurdert.»

Haster

Nav begynner å vurdere de første sakene denne uken, og Fladby håper de første får penger de har krav på neste uke.

– Hvor mange får penger til uken?

– Det kan vi ikke si noe om. Vi jobber så fort og godt vi kan, sier Fladby.

Nav-lederen vil heller ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før alle sakene er oppklart og alle har fått tilbake penger de har krav på.

Trygdeadvokaten kan ikke forstå at ikke Nav kan jobbe raskere for å rette opp feilene de har vært ansvarlig for.

– Mange har det veldig tøft nå mens de venter på en avklaring. Dette er mennesker som er traumatisert, mange er dømt, folk har kommet i fengsel, noen har gått konkurs og mange har svært dårlig råd, sier Sylte.