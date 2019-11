ESA-presidenten vil ha svar om trygdeskandalen

Dette brevet er sendt til arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Blant spørsmålene som ESA vil ha svar på, er hva Norge har gjort for å sikre at EØS-regelverket framover blir fulgt.

– Kan norsk praksis være feil?

I tillegg vil tilsynsorganet ESA vite hvordan norske myndigheter arbeider for å finne fram til dem som er blitt rammet av skandalen og hvordan disse menneskene skal følges opp.

Det blir også reist spørsmål ved om den norske praksisen kan ha vært feil når det gjelder andre ytelser enn sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

Brevet ble publisert i ESAs offentlige dokumentregister i dag og er signert ESAs indre marked-direktør Gunnar Thor Pétursson.

ESA ber Arbeids- og sosialdepartementet svare på brevet innen 4. desember.

Skal redegjøre i Stortinget

Det var mandag for en uke siden nyheten sprakk om at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel. Årsaken er at Nav har tolket regelverket feil. Rundt 2400 saker kan være feilbehandlet.

Det var på en pressekonferanse for en uke siden nyheten sprakk om at det var minst 48 personer som kan være uskyldig dømt for trygdesvindel. Både arbeidsminister Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng var til stede. Foto: Terje Pedersen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skal redegjøre for trygdeskandalen i Stortinget tirsdag.

Regjeringen ved arbeidsministeren opplyste lørdag at de vil iverksette særlige rettshjelpstiltak, slik at det vil bli gitt fritt rettsråd, uavhengig av inntekt og formue, for eventuelle klager på Navs omgjøringsvedtak.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssystemet.

Kan ha feilbehandlet siden 1994

De som kan være rammet er personer som har vært bosatt i Norge men oppholdt seg i et EU- eller EØS-land og som har hatt krav på arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger etter 2012.

Nav har lagt til grunn at man må oppholde seg i Norge for å få ytelsene, men dette har vist seg å være feil.

ESA er tilsynsorganet som kontrollerer at EFTA-landene overholder EØS-avtalen. De har også bedt om informasjon om Norges praksis før 2012.

Det finnes en mulighet for at Norges feilbehandling i trygdesaker kan gå helt tilbake til 1994.

