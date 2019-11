Nav sliter med gamle datasystemer i jakten på trygdetabber – har ikke statistikk

NRK har fått tilgang til et brev sendt fra Nav til arbeids- og sosialdepartementet i desember 2016.

I brevet står det svart på hvitt at etaten mangler statistikk over arbeidsavklaringspenger utbetalt til brukere i utlandet.

«Vi har ikke statistikk over eksport på AAP. Det er ikke egne oppgaver i Arena for eksport, og det finnes ikke statistikk over dette. Verken i Datavarehus eller styringsverktøyet. Vi har derfor ikke noe tallmateriale til å kunne presentere den statistikken som etterspørres.»

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav, og hans team på 50 medarbeidere jobber i dag med å kartlegge Nav-brukere som er blitt feilbehandlet.

Fladby bekrefter at situasjonen er den samme i dag:

– Vi produserer ikke statistikk for alle disse ulike sakstypene, vi har fire-fem ulike sakstyper vi ser etter, sier Fladby, og legger til:

– Vi håper å finne alt digitalt, men det er ressurskrevende arbeid.

LES OGSÅ : Dette er trygdeskandalen

INGEN STATISTIKK: Brev fra Nav til Arbeids og sosialdepartementet viser at etaten ikke har et system for statistikk over eksport av arbeidsavklaringspenger. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Har ikke oversikt

Advokat Olav Lægreid er ekspert på trygderett og jobber daglig med Nav-saker. Han har også vært dommer for Trygderetten, og er kritisk til at Nav ikke har en bedre oversikt.

– Nav har meg bekjent ikke noen andre system i dag enn de hadde den gang i 2016. Det betyr at Nav heller ikke i dag har oversikt og et system for å få oversikt over eksport av arbeidsavklaringspenger. Det skal da vanskelig gjøres at Nav greier å finne frem manuelt alle disse sakene blant tusenvis av saker, sier Lægreid.

IKKE OVERSIKT: Advokat Olav Lægreid har erfaring fra Trygderetten og jobber mye med Nav-saker. Han mener omfanget av trygdeskandalen er større enn regjeringen og Nav hevder. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Minst 48 personer kan ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel, og rundt 2400 saker kan være feilbehandlet, hvor det har vært urettmessig krav om tilbakebetaling fra Nav, er den siste uken blitt avdekket i trygdeskandalen.

– Alt skal fram i lyset og urett skal rettes opp. Hver stein skal snus, sa arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun fra Stortingets talerstol tirsdag.

Advokat Lægreid mener at Nav har utfordringer med å gjennomføre det statsråden lover.

– Det er vanskelig for Nav å finne steiner når de ikke vet hvor sakene finnes, sier Lægreid.

Gamle datasystemer

Problemet for Nav er at alle saken ikke er registrert med samme søkeord. Nav har funnet mange ofre for feilbehandlingen ved å kombinere søkeord som utenlandssaker og tilbakekreving.

Men sakene kan være arkivert på annen måte også, innrømmer Fladby. Det kan derfor være utfordringer med å kartlegge alle sakene på grunn av mangelfull eller ulik kategorisering i datasystemet.

PÅ LET: Magne Fladby og hans team på 50 medarbeidere jobber med å kartlegge Nav-brukere som er blitt feilbehandlet. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Vi kan ikke sitte med laptop å finne saker, dette er et møysommelig arbeid for å søke i våre datasystemer. Vi har til dels gamle datasystemer, og å finne de riktige kjennetegnene for å kartlegge sakene, det kan være vanskelig. Men vi har noen kjennetegn vi søker etter. Vi oppfordrer også folk som har fått feil behandling av saken sin om å ta kontakt med oss i Nav, slik at vi får kartlagt alle og ordnet opp i den urettmessighet de har vært utsatt for, sier Fladby.

Tror omfanget er større

Advokat Lægreid tror trygdeskandalen vil vokse.

– Jeg tror at omfanget av denne saken er mye større. 2400 saker er altfor lavt tall, jeg er ganske sikker på at det dreier seg om i hvert fall 6000 saker, sier Lægreid.

Nav innrømmer at de ikke er sikre på at de har funnet alle feilbehandlingene som er skjedd etter EØS-forordningen i 2012.

– Vi kan ikke garantere at vi har funnet alt. Vi kan ikke utelukke at antall saker stiger. Det er ingen enkel jobb å finne alle sakene. Men jeg lover at vi gjør alt vi kan for å finne alle saker til de som har fått sine saker feilbehandlet og rette det opp, sier seksjonssjef Magne Fladby.

Utelukker ikke papirsøk

Kilder i Nav forteller at IT-systemer i Nav er gamle. Mye ble sent digitalisert, og ligger i papirmapper. Særlig gjelder dette saker som er eldre enn 2012.

Dette kan bli et problem dersom blir bestemt at også saker før EØS-forordningen fra 2012 vil bli behandlet på nytt.

– Dersom vi får oppdrag lenger tilbake i tid enn 2012, kan jeg ikke utelukke at vi må tilbake i papirarkiv, sier Fladby.