– Jeg føler at Kjell Ingolf har blitt halshugget før det har kommet en konklusjon og at pressen har forhåndsdømt han, sier Randi Walderhaug Frisvoll.

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF mener at pressedekningen de siste dagene har vært en heksejakt.

Hun har tillit til Ropstad, og mener han ikke burde ha trukket seg frem til Skatteetaten kom med sin konklusjon.

– Slik jeg kjenner han, så er han en sannferdig og rettskaffen mann, så jeg tror ikke han ville ha gjort dette med vitende vilje.

Betalte ikke skatt

Fredag ble det kjent at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han har tatt grep for å unngå skatt på sin statsrådsbolig.

Ifølge Aftenposten unngikk han å betale skatt av fordelen av en statsrådsbolig med verdi på 450.000 kroner. Han skulle ha betalt 175.000 kroner i skatt, ifølge avisa.

Ropstads barndomshjem i Evje og Hornnes kommune. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Vond og vanskelig dag

Tidligere KrF-leder og samferdselsminister Knut Arild Hareide synes det er en vond og vanskelig dag.

– Kjell Ingolf og jeg har jobbet tett sammen gjennom alle mine år på Stortinget og jeg setter stor pris på han - som kollega og venn. Vi var uenige om retningsvalget, men har beholdt den gode kontakten og vennskapet, sier Hareide til NRK.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Truls Antonsen / NRK

Den tidligere KrF-lederen sier at han respekterer det valget Ropstad nå har landet på.

– Han har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste. Kjell Ingolf og familien har opplevd veldig vanskelige dager med et enormt press.

Torhild Bransdal har vært partikollega med Kjell Ingolf Ropstad i flere år. Hun synes han viser storhet når han setter partiet foran seg selv ved å gå av. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

– Det eneste rette

– Kjell Ingolf gjorde den eneste rette vurderingen. I dag var han stor, sier Torhild Bransdal.

KrF-veteranen med mer enn 30 år i partiet sendte en SMS til Ropstad etter dagens pressekonferanse.

Der skrev hun at hun er stolt over han.

– Jeg er veldig stolt over han i dag. Han tar konsekvensen av dumskapen han har gjort.

Hun mener det er på tide at partiet tar «de vanskelige debattene».

– Vi må se på om vi treffer dagens innbyggere av Norge. Vi må snu alle steiner.

Leder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vanskelig dag

– Jeg vil først si at det er en tung og vanskelig dag for Kjell Ingolf og hans nærmeste, og det er en vanskelig dag for partiet.

Det sier Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF, Ropstads hjemfylke.

Kvinlaug er ikke overrasket over Ropstads beslutning om å gå av som partileder og statsråd.

– Når Kjell Ingolf har konkludert slik som han har gjort, er jeg trygg på at hans beslutning er best for han selv og partiet.

Oluf Maurud, leder i innlandet KrF, mener Kjell Ingolf Ropstad ikke hadde så mye annet valg enn å gå av. Foto: Jorun Vang / NRK

– Ikke ferdig i KrF

Oluf Maurud, leder i Innlandet KrF, mener Ropstad ikke hadde så mye annet valg slik saken har utviklet seg.

– Dette viser at han setter partiet foran seg selv. Jeg synes det er stort av han å gjøre det, sier Maurud.

Han tror ikke Ropstad er ferdig i politikken til tross for det som har kommet fram de siste ukene.

– Jeg tror ikke han er ferdig i KrF så lenge han rydder opp slik at han sier han skal gjøre, sier Maurud.

Fylkesleder i Vestland KrF, Morten Helland, støtter også Ropstads beslutning om å gå av.

Fylkesleder i Vestland KrF, Morten Helland. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Han mener partiet er bedre tjent med å finne en annen leder.

– Jeg vil takke Ropstad for det han har vært for partiet, i en krevende tid for partiet. Selv om jeg mener det er rett, kjenner jeg på en tristhet. Jeg har omsorg for Ropstad og familien hans, sier Helland.

Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF, synes det er leit at Kjell Ingolf Ropstad trer av som statsråd og partileder. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Utrolig krevende

Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF, synes det er leit at Ropstad velger å gå av.

Samtidig mener hun det var riktig både for han selv og partiet.

– Jeg har forståelse for at det kom til den konklusjonen, men synes det er trist. Slik saken har utviklet seg var dette det rette å gjøre. Jeg tenker det må ha vært utrolig krevende for ham, sier Turøy.

Hun synes Ropstad er dyktig og føler at han ikke har rukket å vise hvordan han er som person.

– Han er en raus og romslig fyr og en god lytter. Jeg vet ikke om han har fått vist det så tydelig som leder hittil.

Helga Marie Bjerke, leder i Tromsø KrF. Foto: Elise Holdal / NRK

– Ikke rett tidspunkt

Nestleder i Troms og Finnmark KrF, Helga Marie Bjerke, sier hun har full respekt og forståelse for Ropstads beslutning.

– Det er aldri heldig for et parti, heller ikke KrF, når profilerte politikere gjør feilvurderinger som har økonomiske konsekvenser og konsekvenser for andre mennesker, sier Bjerke.

Samtidig syns hun ikke det er rette tidspunkt å skifte partileder.

– Det er jo negativt for partiet at partilederen trekker seg etter at vi har gjort et dårlig valg, da vi har behov for å ha fokus på å få bygd opp partiet, sier Bjerke.