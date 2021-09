Erna Solberg (H) forteller at hun ble informert av Ropstad i går kveld om at han ville gå av. Hun opplyser om at Ropstad formelt vil gå av som statsråd mandag.

– Jeg har forståelse og respekt for den situasjonen Ropstad står i, og vil benytte anledningen til å takke for samarbeid over flere år, sier Erna Solberg til pressen lørdag.

Nestleder i KrF Olaug Bollestad overtar som barne- og familieminister. Hun vil også fortsette som statsråd for Landbruks- og matdepartementet, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Statsministeren sier hun er lei seg for at Ropstad måtte gå av. Men på pressekonferansen sier hun at Ropstads beslutning er god.

– Jeg synes dette er en utrolig trist sak. Jeg håper Kjell Ingolf rydder opp sammen med skatteetaten, og at han kan bidra med sitt store engasjement i Stortinget de neste fire årene.

Solberg benyttet anledningen til å skryte over Ropstads innsats som regjeringsmedlem på Stortinget.

– Med Kjell Ingolf i regjering har vi økt barnetrygden for første gang på 20 år, forteller statsministeren.

Bestemte seg i går

– Jeg kontaktet statsministeren i går kveld og ba om å få fratre som statsråd. Det hadde hun forståelse for, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF) da han møtte pressen lørdag.

På pressemøtet ble det kjent at Ropstad går av som partileder i Kristelig Folkeparti, og fratrer som barne- og familieminister.

Dette skjer etter skattetrøbbel for KrF-lederen. Ropstad hadde nemlig folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til fjor for å unngå å betale skatt for pendlerleilighet, og senere statsrådsbolig.

Kjell Ingolf Ropstad går av som partileder i Kristelig Folkeparti, og fratrer også som barne- og familieminister. Foto: Annika Byrde / NTB

Ifølge Aftenpostens regnestykke har Ropstad betalt minst 680.000 kroner for lite skatt.

KrF-nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad sier til VG at hun vil lede partiet midlertidig.

– Jeg er første nestleder og slik sett er jeg klar til å lede partiet fram til ny leder er valgt, dersom det skulle bli nødvendig.