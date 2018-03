Moxnes: – Listhaug har latterliggjort statsministeren og KrF

– Det er veldig bra at Hareide ikke har gitt etter for Høyre og Frps utpressing, sier Moxnes om innledningen som KrF-lederen holdt før landsstyremøtet, som i ytterste konsekvens kan bidra til regjeringens avgang.

– Hareide var grundig og alvorlig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG. Ap har sammen med Senterpartiet, SV og MDG stilt seg bak mistillitsforslaget fra Rødt mot justisminister Sylvi Listhaug.

Moxnes mener at Listhaugs unnskyldning i Stortinget torsdag ikke står til troende.

– Listhaug latterliggjorde både statsminister Erna Solberg (H) og KrF ved å arrangere en blomsterseremoni og takke for støtte til den uttalelsen hun liksom beklaget i Stortinget, sier han.

Mistillitsforslaget skal behandles i Stortinget tirsdag. Alle opposisjonspartiene med unntak av KrF har varslet at de vil stemme for. Gjør KrF det samme, får det flertall.

Moxnes var ikke imponert over Listhaugs beklagelse forrige torsdag. Du trenger javascript for å se video. Moxnes var ikke imponert over Listhaugs beklagelse forrige torsdag.

Ordknapp Solberg

Statsministeren har ingen kommentar til KrF-lederens uttalelse om at hun selv har ansvaret for situasjonen om hun stiller kabinettsspørsmål.

Under åpningstalen mandag sa Hareide at Solberg setter både seg selv og regjeringen i en svært vanskelig situasjon dersom hun ikke ordner opp, og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål.

– Jeg har ikke noen kommentar til det. I forrige uke ga regjeringen en uforbeholden unnskyldning. Jeg gjorde det, Jan Tore (Sanner) gjorde det fra Stortingets talerstol, Sylvi (Listhaug) ga også en uforbeholden unnskyldning i Stortinget, men som vedtok kritikken, sier Solberg til NTB.

Hareide om Listhaug: - Tilgivelse er ikke det samme som tillit Du trenger javascript for å se video.

– Det får vente til i morgen

Mens KrF diskuterer om de har tillit til hennes justisminister, var Solberg selv på besøk på Løkeberg skole i Bærum mandag. Der besøkte hun elever med Downs syndrom i forkant av den internasjonale Downs-dagen onsdag.

Solberg vil ikke svare på antydningen om at partiet opplever at statsministeren selv har lagt et betydelig press på KrF.

Statsminister Erna Solberg (H) var ordknapp mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er slik at jeg kommer til å besvare de spørsmålene i Stortinget i morgen, og jeg har ikke tenkt å prosedere disse sakene i mediene, sier hun.

På spørsmål om hun blir provosert av forslag om at Listhaug eventuelt kan bytte departement, viser hun også til det som skjer i Stortinget tirsdag.

– Jeg har ingen kommentarer til dette. Dere får vente til i morgen, og det er det svaret dere kommer til å få.