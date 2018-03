Frp sier det er uaktuelt at Listhaug bytter departement

– Nei, det syns jeg ikke er akseptabelt. Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetning i vår regjering, sier Limi til VG nå i ettermiddag.

Tidligere i dag åpnet Støre opp for at Arbeiderpartiet kan akseptere at Listhaug får bli værende i regjeringen, så sant hun flyttes til et nytt departement.

– Skulle det skje før tirsdag, er hun ikke lenger justisminister. Da er det ikke grunnlag for mistilliten, sier Støre til NRK.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold, som tidligere har oppfordret Listhaug til å gå av, støtter også Støres forslag.

– Ap forsøker seg på retrett

Limi sier til VG at Listhaug har beklaget facebookinnlegget som startet bråket forrige fredag, og at beklagelsen burde vært akseptert.

– Ap har skjønt hva de har satt i gang. Et spill som i ytterste konsekvens kan føre til en regjeringskrise, sier Limi til avisen.

Overfor NRK utdyper Limi at han tolker dette som et forsøk fra Arbeiderpartiet på å komme seg ut av situasjonen de har satt i gang ved å stille seg bak mistillitsforslaget.

– Det hadde vært mye bedre om Ap hadde innsett at dette har gått for langt, og at de ikke støtter det mistillitsforslaget som Rødt har fremsatt, sier Limi til NRK.

– Dårlig løsning

Limi sier til NRK at det så vidt han vet ikke har vært et tema å flytte på Listhaug.

– Det er en dårlig løsning. Hvis de mener at de ikke har tillit til Listhaug, så har de vel ikke noe mer tillit til henne i andre posisjoner i regjering, sier Limi.

Han mener begrunnelsen som ligger til grunn for mistillitsforslaget er av den tynne sorten.

– Hun har ikke feilinformert Stortinget eller unnlatt å følge opp stortingsvedtak. men hun er kritisert for noe hun har postet på Facebook, og det har hun beklaget, sier Limi.

Statsminister Erna Solberg (H) har foreløpig ikke svart på spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å flytte Listhaug til et annet departement.

Til nå har Arbeiderpartiet, MDG, Senterpartiet og Rødt stilt seg bak mistillitsforslaget. Kristelig Folkepartis landsstyre skal avgjøre hva de vil gjøre mandag.

Jensen ber folk roe seg

Tidligere i dag gikk Listhaugs partileder Siv Jensen ut og ba folk roe ned det hun karakteriserer som hets mot Listhaug.

– Jeg mener det begynner å holde nå. Nå er det på tide å roe seg ned, så vi kan diskutere politikk. Jeg tror det er det velgerne er opptatt av, sier Siv Jensen til NRK.

Ifølge Listhaugs rådgiver Espen Teigen, skal Listhaug blant annet ha blitt drapstruet.

Også overlevende etter terrorangrepet på Utøya i 2011 skal ha mottatt drapstrusler den siste tiden.