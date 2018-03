Moxnes på valgnatta: – Sylvi Listhaug skal miste jobben

Klokken har bikket 22 på utestedet Ingensteds i Oslo. Det er valgnatt og Rødts tilhengere er samlet til valgvake.

Partiet nådde ikke målet om å bryte sperregrensa, men partifellene jubler når partileder Bjørnar Moxnes går på scenen. For første gang skal partiet på Stortinget.

– Jeg har et konkret forslag til statsministeren, hvis hun fortsetter. Det er et stort flertall i befolkningen og på Stortinget som er enig om én ting: At vi ønsker at Sylvi Listhaug skal miste jobben, sier Moxnes fra scenen.

FEIRET: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen på vei ut fra Stortinget etter partilederrunden valgnatten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kan få viljen sin

Et halvt år senere går Moxnes på Stortingets talerstol og fremmer mistillitsforslag mot Listhaug, som siden valget har byttet jobb og blitt justisminister. Samme dag må Listhaug be stortingsrepresentantene om unnskyldning.

Bakgrunnen er det mye omtalte Facebook-innlegget der Listhaug anklaget Arbeiderpartiet for å sette terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

I løpet av et drøyt døgn stiller det ene opposisjonspartiet etter det andre seg bak Moxnes' mistillitsforslag. Nå er det bare KrF som ikke har bestemt seg.

FIKK STØTTE: Rødt har fått støtte fra alle opposisjonspartiene unntatt KrF, i forslaget om mistillit til Sylvi Listhaug. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Det gikk et kollektivt sukk gjennom hele salen da Listhaug hadde vært på talerstolen og fortsatte å vike unna. Det var en spesiell forestilling. Jeg er glad for at flere valgte å sette foten ned og si at dette må få konsekvenser, sier Moxnes til NRK.

– Jeg tror vi nådde et punkt forrige uke, der folk endelig fikk nok av denne maktpolitikeren i Frp. Det utløste en enorm mobilisering som bidro til at vi fikk støtte fra flere partier utover dagen. Noen måtte gå foran og si at nok er nok, det var det vi som gjorde, fortsetter han.

– Ingen personjakt

Selv om Moxnes lenge har ønsket å fjerne Listhaug fra ulike jobber i regjeringen, avviser han at han er ute etter Listhaug som person.

– Vi har ønsket at Listhaug skal gå av lenge. Når vi har fremmet mistillitsforslag nå, er det fordi hun som justisminister fyrer opp under et hat mot arbeiderpartiet og venstresiden som er livsfarlig, og beskylder stortingsflertallet for landssvik ved å løpe terroristenes ærend. Det er både usant og uakseptabelt, mener Moxnes.

KRITIKK: Torsdag sa hun unnskyld for Facebook-innlegget som Stortinget har kritisert henne for. Hun ønsker ikke å kommentere kritikken fra Moxnes. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sylvi Listhaug ønsker ikke å svare på kritikken fra Moxnes, ifølge hennes rådgiver Espen Teigen. Hun har tidligere sagt at hun etter sin unnskyldning vil fokusere på jobben som justisminister.

– Dette handler ikke om personjakt, men om at en maktpolitiker stilles til ansvar for det hun sier og gjør, sier Moxnes.

Kabinettsspørsmål

KABINETTSSPØRSMÅL: Kilder nær regjeringen sier Erna Solberg (H) vil stille kabinettsspørsmål i saken om Stortingets tillit til Sylvi Listhaug (Frp). Saken kan dermed ende med at regjeringen går av. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tirsdag skal resten av Stortinget stemme over Moxnes' forslag. Kilder nær regjeringen varslet søndag at Erna Solberg (H) vil stille kabinettsspørsmål i saken.

Moxnes tror ikke det vil få konsekvenser for mistillitsforslaget:

– Jeg har god tro på at vi skal få gjennom mistillitsforslaget, for det er ikke et flertall på Stortinget som faktisk har tillit til Listhaug. Heller ikke hos KrF.

Det som startet som et forslag fra én representant fra Stortingets minste parti, kan altså ende med å felle hele regjeringen.

– Sylvi Listhaug har en trofast tilhengerskare, men ikke noe flertall bak seg. Nå er det på tide at flertallet faktisk får bestemme. Særlig når hun så solid tråkker over en grense, og ikke retter det opp i Stortinget, sier Moxnes.

Selv om Moxnes har tro på at mistillitsforslaget går gjennom, var det søndag kveld tydelig at KrF-politikere er delt i spørsmålet om hva konklusjonen bør bli. Flere tok da til orde for at de ikke ønsker å kaste regjeringen, mens andre peker på det prinsipielle og mener at KrF på ett eller annet tidspunkt må sette ned foten.

– Knut Arild har gitt Frp og Listhaug en siste sjanse litt for mange ganger allerede, og det antar jeg han kjenner på nå, sa en til kilde NRK søndag kveld.

Hareide selv har vært ordknapp i løpet av helga, men understreket fredag at det er en krevende beslutning de står overfor.

– Jeg kjenner på et stort ansvar og et alvor i denne saken. Det tror jeg hele KrF opplever nå. Vi skal diskutere dette grundig før vi lander, sa Hareide til NRK fredag.