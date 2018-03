Støre: – Kan akseptere at Listhaug får nytt departement

– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sier Støre til NRK.

Han understreker at statsminister Erna Solberg (H) står fritt til å flytte rundt på sine statsråder.

– Så hvis hun får en annen statsrådspost, da vil dere akseptere det?

– Ja, det vil vi gjøre. Skulle det skje før tirsdag, er hun ikke lenger justisminister. Da er det ikke grunnlag for mistilliten, svarer Støre.

KrF avgjør

Senterpartiet har også åpnet for at Listhaug kan få fortsette i et annet departement. Støre vil ikke si om han tror det er sannsynlig at Solberg vil løse saken på denne måten.

– Men det er noe Solberg kan tenke på, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) har foreløpig ikke svart på spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å glytte Listhaug til et annet departement.

– Jeg har ikke noe mer å si enn i går. Sylvi Listhaug har bedt om unnskyldning, og Stortinget har vedtatt kritikk. Jeg har ikke flere kommentarer til situasjonen, sa hun til NRK tidligere på dagen.

Hun har varslet at hun vil kommentere mistillitsforslaget først i stortingssalen tirsdag.

Støre aksepterer Listhaug i nytt departement

Snakket på seg mistillit

Tidligere denne uken måtte Sylvi Listhaug (Frp) be om unnskyldning for Stortinget, etter et omstridt Facebook-innlegg. Samme dag vedtok Stortinget å gi justisministeren sterk kritikk for innlegget.

Men unnskyldningen satt langt inne, og måten Listhaug svarte på fikk Arbeiderpartiet og flere andre partier til å stille seg bak Rødts forslag om mistillit til Listhaug.

Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget tirsdag formiddag. Dersom KrF bestemmer seg for å støtte forslaget, vil det få flertall. Hvis det skjer, er Listhaug ferdig som justisminister og statsministeren kan stille kabinettsspørsmål.