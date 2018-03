Professor om Støres press: – Bryter ingen statsrettslige spilleregler

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kritiserer opposisjonen for å skape en «ny form for parlamentarisme». Bakgrunnen er at Jonas Gahr Støre (Ap) sa at han kan akseptere at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) flyttes til et annet departement for å avverge en potensiell regjeringskrise.

Eirik Holmøyvik, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, forstår at Helleland og regjeringspartiene kan oppleve situasjonen som brutal.

– De mener at det ikke er grunnlag for mistillitsforslaget. Det står de helt fritt til å mene, men juridisk er det ikke et krav om at det skal være bestemte grunner for et slikt forslag. Det er tilstrekkelig at flertallet på Stortinget ønsker et politisk skifte, sier Holmøyvik til NRK.

– Regjeringen må til enhver tid ha tillit i Stortinget. Dersom denne forsvinner, kan Stortinget kaste en enkel statsråd eller en regjering – uavhengig av hvilken grunn som ligger bak.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland (H) kom med kraftig kritikk av Jonas Gahr Støre (Ap) i Politisk kvarter.

– Bryter ingen spilleregler

Holmøyvik sier at selv om grunnloven slår fast at det er statsministeren som velger statsrådene, så trenger ikke stortingsflertallet å oppgi noen spesiell grunn for å vedta mistillit og dermed pålegge en statsråd eller regjeringen å gå av.

– Helleland mener Støres forslag er en innblanding i hvem som skal ha de ulike statsrådspostene. Dersom dette hadde vært sant, måtte Stortinget ha gjort et vedtak om at Listhaug skal plasseres i et bestemt departement. Et slik vedtak ville være et brudd på Grunnloven, sier Holmøyvik.

– Støre bryter ingen statsrettslige spilleregler i dette tilfellet. Han kommer bare med et forslag, som statsminister Erna Solberg må ta stilling til.

Også Senterpartiet og KrF har antydet at den potensielle regjeringskrisen kan avblåses hvis Solberg flytter på Listhaug før mistillitsforslaget skal behandles tirsdag. Frp og Høyre har imidlertid avvist denne løsningen.

– Det er ingen i Høyre som mener at statsministeren skal vingeklippes. Det er hun som disponerer retten til å peke ut ministre og flytte på ministre. Det er ikke Jonas Gahr Støre som skal sitte og dirigere det, sa Helleland i Politisk kvarter mandag morgen.

SV: – Et spill

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på Hellelands kritikk, og mener Høyre driver med et spill.

– Dette er et forsøk fra Høyre på å dreie saken bort fra det den faktisk handler om, nemlig Stortingets tillit til en statsråd som sprer ytringer som nører opp under konspirasjonsteorier og hat, sier Lysbakken til NRK.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Det er helt grunnleggende i parlamentarismen at en statsråd må ha Stortingets tillit. Det nye må i så fall være at statsministeren i lang tid har latt en statsråd være privatpraktiserende, fortsetter han.

Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere Hellelands kritikk.

Press fra begge kanter

Ifølge kilder nær regjeringsapparatet truer statsminister Erna Solberg med å gå av hvis KrF støtter mistillitsforslaget mot justisministeren.

Eirik Holmøyvik omtaler det hele som et parlamentarisk pokerspill.

– Hvis Solberg stiller kabinettsspørsmål, er det en måte å presse Stortinget til ikke å vedta mistillitsforslaget på. Hun kan komme med trusselen i forkant, men hun kan også gå tilbake på den. Det ligger godt innenfor det statsrettslige handlingsrommet, forklarer han.

– Når det blir spørsmål om regjeringens eksistens, står det likevel veldig mye mer på spill. Mange av de politiske kutymene og spillereglene som ellers gjelder, blir skrellet vekk, og igjen står de nakne, statsrettslige reglene. Disse sier at Stortinget kan kaste en enkel statsråd eller regjeringen uten en spesiell grunn.