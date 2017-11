Mener Meyer har alt å tjene på å spisse konflikten

– Da du ikke trodde det kunne bli verre, kom en ny elefant inn i glassbutikken.

Slik kommenterer Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum seansen da advokat Dag Steinfeld slapp til etter Christine Meyers pressekonferanse.

Stavrum hevder Meyer har alt å tjene på å spisse konfliktnivået.

Han tror SSB-sjefen går av i løpet av helgen, men at hun kan sette svært høye krav. Det er ikke utenkelig at hun får opp mot 5,6 millioner for å slutte, tror redaktøren. Det tilsvarer lønnen ut åremålet (1,4 millioner i fire år).

Det mest realistiske er likevel to-tre årslønner, ifølge Stavrum.

Nivået på sluttpakker er riktig nok mindre i det offentlige enn i det private næringsliv, og etter det NRK forstår er en sluttavtale i tilsvarende situasjoner sjelden mer enn en årslønn.

Fakta om Christine Benedichte Meyer Ekspandér faktaboks Økonom og politiker (H), fra 2015 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.

Født 22. januar 1964 i Bergen.

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), doktorgrad i økonom fra 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved NHH og deretter professor samme sted 2007–2011.

Direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015.

Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003. Finansbyråd i Bergen 2007–2009, og byråd for helse og inkludering samme sted 2009–2011.

Gift 2006 med tidligere statsråd og professor ved NHH, Victor Norman. Norman var hennes sjef da han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Under hennes ledelse er SSB i ferd med å gjennomføre en større omorganisering. Prosessen har skapt interne konflikter i SSB.

(Kilde: Snl, NTB)

Høye krav

Etter det NRK erfarer arbeides det i helgen med å få til en sluttavtale mellom SSB-sjef Christine Meyer og arbeidsgiver. Men fram til nå har avstanden mellom det Meyer kan akseptere og det som er tilbudt for stor.

Etter det NRK forstår reagerte Finansdepartementet på størrelsen på det opprinnelige kravet som Meyer har fremmet via sin advokat. Kravet betegnes som urealistisk høyt.

Meyer skal nå ha moderert kravet, etter det NRK forstår.

Stavrum mener Christine Meyer ikke har noe mer å tape. Enten får hun en sluttavtale, eller så blir hun sagt opp. Det siste vil trolig føre til en arbeidsrettssak.

NRK har lørdag forsøkt å komme i kontakt med Christine Meyer og advokat Dag Steinfeld uten hell. Finansdepartementet vil ikke si noe om det pågår samtaler mellom partene.

– Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte, sier statssekretær Petter Kvinge Tvedt til NRK.

VOKSENOPPLÆRING: Advokat Dag Steinfeld mente han måtte lære journalistene ett og annet etter pressekonferansen med Christine Meyer. Du trenger javascript for å se video. VOKSENOPPLÆRING: Advokat Dag Steinfeld mente han måtte lære journalistene ett og annet etter pressekonferansen med Christine Meyer.

Kaos-fredag

Fredag morgen kom SSB-sjef Christine Meyer til det tredje møtet i Finansdepartementet. Men møtet ble avlyst fordi Meyer hadde meg seg advokat Dag Steinfeld.

Senere samme dag holdt Christine Meyer og Siv Jensen hver sin pressekonferanse. Jensen sa hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen, mens Meyer sa hun ikke vil gå av.

Etter Meyers pressekonferanse tordnet advokat Dag Steinfeld mot pressen.

TROR MEYER ER FERDIG: Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum og Dagbladet-kommentator Martine Aurdal mener SSB-konflikten er helt unik. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Problem for Jensen

Debattansvarlig Martine Aurdal i Dagbladet mener Meyer har gode muligheter til å få med seg minst 5,6 millioner.

– Hvis de ikke har grunn til saklig oppsigelse er alternativet omplassering, som jo ikke akkurat virker som en særlig enkel eller god løsning, sier Aurdal.

Konflikten svekker tilliten til både SSB og finansministeren, men Siv Jensen har mest å tape, konkluderer Aurdal og Stavrum.

– For hvert minutt Christine Meyer sitter i stolen, blir situasjonen mer slitsom for Siv Jensen. Nå er det nok intens møtevirksomhet for å prøve å få Meyer til å gå av tilnærmet frivillig, sier Aurdal.

Hun kaller det en helt eksepsjonell situasjon.

– Det som er vanlig praksis i norsk byråkrati er at personen som ikke lenger har tillit tar hatten sin og går, men det har ikke Meyer tenkt å gjøre. Hun har tenkt å lage mye støy før hun går, sier Aurdal.

TREKKER SEG IKKE: SSB-sjef Christine Meyer avviser at hun vil gå av. Du trenger javascript for å se video. TREKKER SEG IKKE: SSB-sjef Christine Meyer avviser at hun vil gå av.