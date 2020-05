Manshaus i retten: Erkjenner ikke straffskyld

NRK følger hele rettssaken i vårt direktesenter. Det blir ikke gjengitt ord-for-ord, men et utvalg av forhandlingene.

Manshaus skjøt og drepte sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum 10. august i fjor. Politiet mener Manshaus drepte stesøsteren fordi hun ikke var etnisk norsk.

Deretter dro han til Al-Noor-moskeen med et haglgevær og en jaktrifle og løsnet flere skudd. I tiltalen mot Manshaus heter det at «formålet var å drepe så mange muslimer som mulig».

Philip Manshaus på vei inn i rettssalen i Asker og Bærum tingrett torsdag. Foto: NRK

Da Manshaus møtte opp i retten i dag, smilte han og gjorde en håndbevegelse som er knyttet til høyreekstremisme før han tok plass mellom forsvarerne sine.

Etter at tiltalepunktene ble lest opp, svarte han nei på begge skyldspørsmålene.

Manshaus har tidligere erkjent de faktiske forholdene. Han nekter straffskyld, fordi han påberoper seg nødrett.

Forsvarer Unni Fries bekrefter at de ikke vil bestride at handlingene er begått, men hun vil nedlegge påstand om at Manshaus frifinnes for erstatnings- og oppreisningskravene.

– Ventet på en anledning

Aktor Johan Øverberg startet sitt innledningsforedrag med å gå gjennom oppveksten og familien til Manshaus.

Øverberg fortalte videre at våpnene Manshaus brukte tilhørte faren, og at de ble oppbevart i en safe i familiens hus. 22-åringen bestilte selv en skuddsikker vest og et GoPro-kamera.

Ifølge Øverberg skal Manshaus ha valgt 10. august fordi faren og stemoren var bortreist den dagen.

– Tiltalte sier han ventet på en anledning der far og stemor var borte, så han kunne gjennomføre sitt angrep. Planen var muligens å angripe 11. august, fordi det skulle være flere mennesker der i forbindelse med Eid, sier Øveberg.

Øverberg gikk kronologisk gjennom dagen, og beskrev hvordan Manshaus dro i butikken og handlet tørrvarer før han dro hjem, hentet farens salongrifle og skjøt stesøsteren fire ganger i senga.

Så tok han på seg skuddsikker vest, militærhjelm og beskyttelsesutstyr, ladet våpnene og kjørte til moskeen.

Manshaus filmet hele angrepet, men klarte ikke å få koblet kameraet til internett med mobil. Filmen skal spilles av under 22-åringens forklaring.

I innledningsforedraget viste Øverberg bilder av blodsporene og ødeleggelsene i moskeen.

Bilde fra bisettelsen av Johanne Zhangjia Ihle-Hansen fra Haslum krematorium i høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Internett som hovedkilde

Han forklarte også at Manshaus brukte mye tid på nettsider og med innhold som omtales som høyreekstremt.

– Han har selv forklart at internett var hans hovedkilde til informasjon og de oppfatninger han dannet seg, sier Øverberg.

Manshaus har sagt i avhør at han var inspirert av Brenton Tarrant, mannen som angrep to moskeer i New Zealand i 2019. Angrepet, der 50 personer ble drept, ble strømmet på nett.

Øverberg gikk også gjennom materialet Manshaus publiserte på nettforumet EndChan like før angrepet. Innlegget besto av en tegning og en tekst, og lenker til bilder av seg selv.

Overmannet Manshaus

Det er satt av 12 rettsdager til saken. På grunn av koronasituasjonen må presse og publikum følge saken på videolink. Rettens aktører vil være til stede i salen.

NTB har fått lov til å filme aktors innledningsforedrag. Det er ikke gitt anledning til å sende dette materialet direkte.

Det er totalt stevnet rundt 30 vitner i rettssaken.

Inne i moskeen rettet Manshaus våpenet mot Muhammad Rafiq, Mohammad Javed Iqbal og Mohammed Karim Rahimi. Han ble overmannet av Rafiq før han rakk å løsne skudd. Rafiq, Iqbal og Rahimi skal vitne etter Manshaus.

Ansatte fra Oslo politidistrikt skal forklare seg om pågripelsen og avhør av Manshaus.

Faren til Manshaus og moren til avdøde skal også vitne i saken.

Kontakt med nynazister

Det er tidligere kjent at Manshaus var i kontakt med nynazist-gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen før angrepet. Et tidligere medlem skal forklare seg om denne kontakten.

Politiet har tidligere sagt at de mener Manshaus begynte å bli radikalisert rundt to år før angrepet.

En nettbruker med samme navn som Manshaus hyllet New Zealand-terroristen Brenton Tarrant kort tid før angrepet på moskeen. I innlegget var det også lenket til en pressepakke med bilder av Manshaus.

PST skal forklare seg om etterforskningen og vurdering av hvilke inspirasjonskilder Manshaus hadde.

Manshaus har sittet fengslet siden pågripelsen 10. august, uten tilgang på internett.

TILTALT: Philip Manshaus i fengslingsmøte 2. mars 2020, flankert av forsvarerne Audun Beckstrøm og Unni Fries. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Tilregnelighet sentralt

Manshaus har blitt undersøkt av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Ann Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. De sakkyndige, som vitner 19. mai, konkluderer med at Manshaus var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Manshaus' forsvarer Unni Fries har ikke ønsket å kommentere hvilke tanker hun har om spørsmålet om tilregnelighet.

Strafferammen er fengsel i 21 år. Aktor Johan Øverberg har tatt forbehold om at det legges ned påstand om forvaring.